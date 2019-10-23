Bir minik şampiyonun ardından…
9 senelik ömrüne futbolu, tenisi, uslanmaz bir hastalıkla kıtalararası mücadeleyi sığdıran minik şampiyon, formasını giydiği renklerle selamlandı.
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9 senelik ömrüne futbolu, tenisi, uslanmaz bir hastalıkla kıtalararası mücadeleyi sığdıran minik şampiyon, formasını giydiği renklerle selamlandı. Çocukluk çağı kanseriyle mücadelesinde umut oldu, çabasıyla ışık tuttu. Geçtiğimiz hafta yitirdiğimiz sevenlerinin “Cengo”su Süleyman Cengiz Eminoğlu, Girne’deki Doğan Türk Birliği – Gençlik Gücü maçında unutulmadı. Sarı-Lacivertli takım, minik sporcularının maskesiyle sahaya çıktı, maç sonrasında ailesiyle birlikte bu fotoğrafı gökyüzüne gönderdi.
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Etiketler : cengiz eminoğlu, anma, doğan türk birliği
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