“Bir kişinin şuuru açıldı, üç kişi taburcu oldu, yeni hasta yok”

YOĞUN BAKIMDAKİLER İYİYE GİDİYOR… Bakan Ali Pilli, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden üç hastanın birinin şuurunun açıldığını ve ailesi ile kısa bir görüşme yaptığını diğer iki hastanın da durumlarının iyiye doğru gittiğini kaydetti.

ÜÇ TABURCU… Pilli, üç hastanın hastaneden taburcu edildiğini, serviste yatan beş hastanın ise genel sağlık durumlarının iyi olduğunu hafta içi sıkıntı olmadığı takdirde taburcu edileceklerini kaydetti.

Devrim DEMİR

Batı Nil Virüsü’ne (BNV) yönelik toplumdaki endişe devam ederken, Sağlık Bakanı Ali Pilli son gelişmeleri YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Tedirginlik yaratacak bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Pilli, Bati Nil Virüsü ile ilgili hastanede tedavi gören üç kişinin önceki gün taburcu olduğunu kaydetti.

Üç kişinin de yoğun bakımda tedavilerinin de sürdüğünü ifade eden Pilli, tedavi gören üç hastanın bir tanesinin bilincinin açıldığını ve ailesi ile görüştüğünü kaydetti.

Yoğun bakımdaki hastaların genel sağlık durumlarının da iyiye gittiğini belirten Pilli, serviste yatan 5 hastanın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Pilli: Yatan hastaların genel durumları iyi

1 kişinin ölümü ile sonuçlanan Batı Nil Virüsü (BNV) salgını ile ülke genelinde büyük panik yaşandı. Sağlık Bakanlığı her gün virüs ile ilgili geniş çaplı açıklama yaparken, virüs ile ilgili hastanede tedavi gören üç hasta önceki gün taburcu edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hafta sonu hastaları yerinde ziyaret ettiğini üç kişinin taburcu edildiğini, yatan hastaların ise genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Yoğun bakımda 3 kişinin tedavisi sürüyor

Bakan Pilli, yoğun bakımda 3 kişinin yattığını tedavilerinin sürdüğünü bu hastaların ikinci bir rahatsızlıkları daha olduğunu ifade etti. Yoğun bakımda tedavi görmekte olan üç hastanın birinin şuurunun açıldığını ve ailesi ile kısa bir görüşmede yaptığını kaydeden Pilli, diğer iki hastanın da genel sağlık durumlarının giderek iyiye doğru gittiğini işaret etti.

“Emekli Sıhhiyeciler gönüllü olarak devrede”

Ülke genelinde paniğe neden olan Batı Nil Virüsü’nün temizlenmesi için emekli sıhhiyecilerin de gönüllü olarak çalışmaya başladıklarını kaydeden Pilli, ada genelinde ilaçlamaların sürdüğünü belirtti. Tüm belediyeler ile istişare içinde olduklarını kaydeden Bakan Pilli, “İlerisi için virüsün temizlenmesi için tüm belediyelerle istişare kurarak ilaçlamalarımızı sıklaştırdık. Her taraf ilaçlanmaya devam ediyor. Belediyelere bakanlık olarak ilaç yardımı yaptık ve hafta sonu da ilaçlamaya devam ediyoruz” dedi.

“ Halk sağlığı için herkes elini taşın altına koysun”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini kaydederek herkesin sağlığa ihtiyacı olduğunu belirtti.

Tüm herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkati çeken Pilli, “Herkes üzerine düşeni yapmalı. Zorlu bir süreçten geçmekteyiz, halkımız da tüm kurumlarda ne gerekiyorsa yapmalı. Çevre temizliğine önem verelim, halkımız durgun sular elinden geleni yapsın, yapamadıkları yerde yardım istesinler. Çevremiz olması gerekenden çok kirli, kalıcı çözüm için lütfen hepimiz bir olalım. Hep birlikte bu virüsü yok edelim” dedi.