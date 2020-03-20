Bir günde 2 binden fazla turist ayrıldı

Kıbrıs’ın güneyinde coronavirüsle ilgili olarak uyguladığı önleyici tedbirler sebebiyle yurt dışında mahsur kalan 500’den fazla Kıbrıslı Rum’un dün Larnaka ve Baf havalimanlarına gerçekleştirilen uçuşlarla adaya dönmeyi başardıkları belirtildi.

Dün Larnaka’ya 443, Baf’a ise 89 kişinin dönüş yaptığını yazan Politis gazetesi, dün akşam Baf havalimanına bir uçağın daha inmesinin beklendiğini belirtti.

Çoğu kişinin bugün tarifeli uçuşlarla Ada’ya dönmesinin beklendiğini belirten gazete, bunu başaramayanların ise Kıbrıs Rum hükümeti tarafından kiralanmış uçaklarla getirileceğini ifade etti.

Önceliğin Londra’daki Kıbrıslılara verildiğini çünkü Londra’dan tarifeli seferler bulunmadığını kaydeden gazete, Ulaştırma Bakanının, çeşitli ülkelerde 500 kişinin daha bulunduğunun hesaplandığını söylediğini de iletti.

Kıbrıs’ın güneyine çeşitli yerlerden gelen tüm yolcuların 14 gün boyunca kalacakları karantina yerlerine gönderildiklerini de kaydeden gazete, Kıbrıs’ın güneyinde bulunan toplam 2 bin 654 turistin de dün adadan ayrıldığını ifade etti.

Gazete, Larnaka havalimanından 1.663, Baf havalimanından ise 992 turistin ayrıldığını kaydetti.

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