BİR 'GARİP' EYLEM!

YENİDÜZEN (Özel)

Meclise gelen ve tartışma yaratan Polis (Değişiklik) Yasası'na ilişkin taleplerini dile getiren bazı polis yakınları ve emekli bazı polisler meclis önünde eylem yaptı.

Polis yakınları ve polis emeklilerinin eylemi ile ilgili Çevik Kuvvet de meclis park yerinde bekledi.

Eyleme hiçbir polis mensubunun destek vermemesinin nedeni ise Polis Genel Müdürlüğü’nden polis mensuplarına yapılan “Eyleme katılma yasağı” olduğu belirtildi.

Genel olarak toplanıp bütünlük sağlayamamaktan yakınan bazı eylemciler, “Polisi bir birine düşürecekler” gibi yorumlarda bulundu.

Çok düşük katılım ile gerçekleştirilen eylem için ise sıkı güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Polis emeklilerinin eylemi ile ilgili Çevik Kuvvet de meclis park yerinde hazır bekledi.

Eyleme ‘PGM yasağı’

Polis Genel Müdürlüğü'nden, polis mensuplarına gönderilen mesajda; “Mecliste polis emeklilik yasası ile ilgili olarak yapılacak görüşmeye, polis mensuplarının bizzat katılmaları PGM’nin emri ile yasaklanmış olup, polis ailelerinin ve yakınlarının katılmalarında sakınca yoktur” denildi.

Yasa tartışmalara neden olmuştu

Geçtiğimiz hafta Meclis'te nisap yetersizliği ve Danışma Kurulu'nun erteleme kararıyla görüşülemeyen yasa değişikliği, polis mensupları arasında hayal kırıklığı yaşanmasına neden olmuştu.

Söz konusu yasa değişikliği ile ‘polislere 45 yaşında emeklilik’ gibi bazı haklar tanınıyordu.

Söz konusu yasanın seçimden önce meclise gönderilmesi de bazı eleştirilere neden olurken yasanın Anayasa’ya aykırılığı konusunda da ciddi tartışmalar yaşanmıştı.

“Tüm partiler bu yasaya evet desinler”

Meclis önünde yapılan basın açıklamasında, Polislere sahip çıkmak için burada olduklarını söyleyen Emekli Polis Ali Şengül, yaptığı açıklamada "Kendi yaşam haklarından ödün vererek bizleri koruyan bu insanların haklarına sahip çıkacağız. Onlar konuşamayan, yazamayan, engelsiz engelli kardeşlerimizdir. Tüm partiler bu yasaya evet desinler. Artık yeter, onların da bir ailesi vardır. Yaşasın polis kardeşlerimiz..." dedi.

“Çok zor şartlarda çalışıyorlar”

“Polisler adına” konuştuğunu belirten Emekli Polis Orhun Karagözlü ise “Polis 40 yaşına geldi mi akıl hastası olur, hasta olur, çok zor şartlarda çalışıyorlar, onlara yardımcı olmalıyız. Bu insanlar evde mutsuz, işte mutsuz... Bugün polisler buraya gelmesin diye ceplerine mesaj attılar. Baskı yaptılar, bu olur şey değil...” dedi.

"Tüm çalışanlara eşit uygulama yapılmalı”

Meclis önünde açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı; "Tüm çalışanlara eşit uygulama yapılmalı, polise de diğer çalışanlara da... Bu aşamaya gelen bir yasada tıkanıklık kabul edilemez, neden genel kuruldan geçirmiyorsunuz? Sebebi ne?... Polis arkadaşlarımızın bu sorununu çözsünler, bu kesime yapılan yanlışlar doğru değildir... Bu sorunu çözün, görev yapmaktan kaçmayın" dedi.



Özyiğit: “İkiyüzlülük”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de çalışma yasalarındaki anomalilerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Polisin sivilleşmesi, demokratik ve özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini dile getiren Özyiğit, partisinin bu yönde Meclis’e öneri sunduğunu ancak diğer partilerin bu öneriyle ilgilenmediğini kaydetti.

Özyiğit, yasaya destek verdiklerini söyleyerek, yasayı Bakanlar Kurulu ve Komiteden geçiren siyasi partilerin Meclis’ten geçirmemesinin “ikiyüzlülük” olduğunu savundu.



Çakıcı: “Polisin yanındayız”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ise yasanın Meclis’ten geçmemesi için bugünkü toplantının ertelendiğini savundu.

Çakıcı, yasanın Meclis’ten geçmesini desteklediklerini söyleyerek, polisin sivile bağlanması önerisini Meclis’e sunduğunu ancak reddedildiğini belirtti.

Polisin yanında olduklarını dile getiren Çakıcı, 7 Ocak’tan sonra hep beraber bu düzeni değiştireceklerini söyledi.

NE DEDİLER? NE DEDİLER? NE DEDİLER?

Polis (Değişiklik) Yasası'na ilişkin taleplerini dile getiren bazı polis yakınları ve emekli bazı polisler, meclis önünde YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Tümer Öztürk: “Polis bir nevi modern köle oldu”

Bu konuda çok fazla polemikler var, bilen de bilmeyen de konuşuyor. Yasaya göre normal bir memurun haftalık çalışma saati 40 saattir, üzerinde çalışırsa ek mesai alır. Polisin ise 48 saatten fazla çalıştırılması durumunda ek mesai ödenmesi gerekiyor. Ancak yasada yer alan bir madde günümüzde ciddi anlamda suiistimal ediliyor. “

Polisin içerisinden gelen biri olarak haftada 90 saatten aşağıya çalıştığımı hatırlamıyorum, şu an da polislerin içinde olduğu durum aynıdır… Çok fazla çalışıyorlar, insanlık dışı şartlarda, aşırı saatlerde çalışan polislerimiz var. Üstelik kendini savunma hakkı bile yoktur, itiraz edemez, polis bir nevi modern köle oldu, böyle olmamalı. Polisin hakkını birileri çıkıp savunmalı…

Yasemin Çobanoğlu: “Erken yaşta hasta oluyorlar”

Ben akşam polislerin cebine gönderilen eylem yasağı mesajının ardından buraya onların hakkını savunmaya geldim. Polislerin çalışma saatleri çok uzundur. Yoğun çalışma saatleri bu işin bir yanıdır… Çok yakından tanıdığım polis yakınlarım var. Gerek mesaileri, gerek mesafeleri, stres ve baskı altında görev yaptıklarını düşünüyorum. İş güvenlikleri ve sağlıkları tehlikede... Erken yaşta hasta oluyorlar. Siz bir devletseniz, diğer işçilere olduğu gibi eşit şartlarda ve güvenlikli çalıştırılmalı… Evlerinde huzur kalmıyor, çok stres altında çalışıyorlar… Polisin askere değil, sivile bağlanması bizim için çok önemli. Atamalardan nakillere kadar polisin sivile bağlanması gerek diye düşünüyorum…

Orhun Karagözlü: “Maaş almadan nasıl geçinsin?”

Haftada 48 saat çalıştırılmaları gerekirken, 90 saatten aşağıya çalışmıyorlar. Ek mesai ödemleri yüzde 25’tir… Kamuoyunda yanlış bir algı var. Memur ile polis bir değil, çünkü çalışma koşullarından dolayı zor şartlardalar. Sadece emeklilik yaşına takılmamalılar, çok zor şartlarda çalıştıklarını unutmasınlar.

1980 yılından önce girenlerin 25 fiili yılı doldurduktan sonra emekli olup, ikramiyesini ve maaşını alma hakkı vardır. Ama geriye kalanlar emekli olup ikramiyesini alamıyor ama maaş alamıyor. Örneğin bir polis 50 yaşında 25 fiili yılını doldurdu, maaşını 55 yaşında alabiliyor. İkramiyesini alsa da ona maaş bağlanmıyor, bizler de bağlanmasını savunuyoruz, tüm konu budur…

Polisten emekliye çıkıp maaşını alana dek başka işte mi çalışsın? Maaş almadan nasıl geçinsin?

Polislik mesleğinde 40 yaşından sonra sağlıklarımız geri gidiyor…

Ayberk Besen: “Polis Mensuplarının sadece emeklilik haklarının düzenlenmesi yeterli olmamakla birlikte yanında diğer özlük haklarının ve ek mesai ödeneklerinin de tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir”

Güvenlik Kuvetleri’nde çalışan subay ve astsubayın fili 25 yılını çalışarak emeklilik hakkı kazanmasının yani hem ikramiyesini hem de maaşını yaş haddi olmadan alabilmesini sağlayan düzenlemenin aynisinin polise de sağlanmasını istemek talep etmek için meclis önünde bulunmaktayız. Çünkü Polis 25 yıl fili işleyerek emeklilik hakkını kazanabilir fakat 56 yaşından gün almadan maaş alamamaktadır sadece ikramiyesini alabilmektedir. Bu durum Güvenlik Kuvetleri’ne bağlı bir kurum olan Polis Teşkilatı ile Güvenlik Kuvetleri’nde Çalışan subay astsubay arasında bir eşitsizlik oluşturmaktadır. Siyasilerin işine geldiğinde Polis GKK’ya bağlı Polis Memuru, işlerine geldiğinde kamu görevlisidir. Normal bir kamu görevlisi 48.000 saat işleyerek 25 yılını doldururken bir Polis Memuru 72.000 saat işleyerek fiili 25 yılını doldurmaktadır. Bu da bir normal kamu görevlisinden 24.000 saat daha fazla çalıştığını göstermektedir. Aslında Polis Mensuplarının sadece emeklilik haklarının düzenlenmesi yeterli olmamakla birlikte yanında diğer özlük haklarının ve ek mesai ödeneklerinin de tekrardan düzenlenmesi gerekmektedir.