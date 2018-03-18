Bir darbe de Cihangir’den: 0-2
K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Cihangir, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Cihangir, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Konuk ekip, Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 26’ncı dakikada Salih Say ve 71’inci dakikada Offor kaydetti. Cihangir bu galibiyetle puanını 30’a çıkarırken, geçtiğimiz hafta Yenicami karşısında aldığı ağır mağlubiyet sonrasında sahasında Cihangir’e boyun eğmek zorunda kalan Kaymaklı ise 37 puanla haftayı tamamladı.
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Emre Çevikdal
K. KAYMAKLI
Efe Erdem Karakaş
Berkem Nurdal
Mehmet Kaygısız
Uğur Gök
Hüseyin Sadıklar
Turgut Kaan Çoban
Yusuf Özbahar
Sercan Çoban
(Dk.46 Bayram Anday)
(Dk.75 Tuğrul)
Hüseyin Adal
Yağış Gencay
(Dk.70 Ahmet Aydoğan)
Arsene Junıor
TD: Mehmet Ali Özgürgün
CİHANGİR
Raif Pehlivan
Erol Aksunlar
Ertan Bulut
Salih Say
Mikail Sivri
Ozotite Smart
Chinonso Offor
Doğan Işıker
(Dk.90+2 Seyhan)
Fırat Ersalan
(Dk.78 Burak)
Musa Şanlıer
(Dk.90 Onur)
Çağlar Toklu
TD: Toygar Davulcu
GOLLER: Dk.26 Salih Say, Dk.71 Offor(Cihangir)