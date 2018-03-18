Bir darbe de Cihangir’den: 0-2

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Küçük Kaymaklı’nın konuğu olan Cihangir, karşılaşmayı 2-0 kazandı. Konuk ekip, Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 26’ncı dakikada Salih Say ve 71’inci dakikada Offor kaydetti. Cihangir bu galibiyetle puanını 30’a çıkarırken, geçtiğimiz hafta Yenicami karşısında aldığı ağır mağlubiyet sonrasında sahasında Cihangir’e boyun eğmek zorunda kalan Kaymaklı ise 37 puanla haftayı tamamladı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Emre Çevikdal

K. KAYMAKLI

Efe Erdem Karakaş

Berkem Nurdal

Mehmet Kaygısız

Uğur Gök

Hüseyin Sadıklar

Turgut Kaan Çoban

Yusuf Özbahar

Sercan Çoban

(Dk.46 Bayram Anday)

(Dk.75 Tuğrul)

Hüseyin Adal

Yağış Gencay

(Dk.70 Ahmet Aydoğan)

Arsene Junıor

TD: Mehmet Ali Özgürgün

CİHANGİR

Raif Pehlivan

Erol Aksunlar

Ertan Bulut

Salih Say

Mikail Sivri

Ozotite Smart

Chinonso Offor

Doğan Işıker

(Dk.90+2 Seyhan)

Fırat Ersalan

(Dk.78 Burak)

Musa Şanlıer

(Dk.90 Onur)

Çağlar Toklu

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.26 Salih Say, Dk.71 Offor(Cihangir)