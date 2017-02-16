Binatlı’yı eski dost yaktı: 2-4

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Timur E. Bodi, Özal Çağlayan, Şakir Azizoğlu

BİNATLI: Ercan Samancıoğlu, Emek Kırılmaz, Kadir Hakel, Erencan Arslan, Kehinde Owoye, Abdullah Umut (Dk.66 Berkem Korbay), Musa Şanlıer, Alexandır (Dk.77 Offor), Çağakan Kılıç, Mehmet Neşe (Dk.62 Kemal Uçaner), Sertaç Özbil

YALOVA: Orçun Tip, Ali Özbahar, Mahmut İneci, Abia Israel, E. Neval Esengül, Erdinç Bökrekçi, Yusuf Özbahar, Cemal Yaşınses (Dk.82 Muammer Tip), Serkan Önet, Aykut Esmerarslan, David Anna (Dk.58 Emanuel Cloyyey)

GOLLER: Dk.17 Çağakan Kılıç, Dk. 38 Alexandır (Binatlı) Dk.1 – 45 – 91 -100 Abia Israel (Yalova)

Koopbank Kıbrıs Kupası’nın 2’nci turunda eşleşen Binatlı ile Yalova Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldi. Gece oynanan ve uzatmalara kalan karşılaşmayı Yalova 4-2 kazandı. Mücadelenin ilk dakikasında sahneye çıkan Abia Israel takımını 1-0 öne geçirdi. Sonrasında Çağakan ve Alexandır’ın golleri Binatlı’yı öne geçirirken, ilk yarının son dakikalarında Abia Israel yine sahneye çıktı. Karşılaşmanın ikinci devresi 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Uzatmalara kalan tek maç oldu

Üner Berkalp Stadı’nda oynanan Binatlı – Yalova maçının 90 dakikalık süresi 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. 15’er dakikalık ikişer devreden oluşan uzatma bölümlerinde Abia Israel yine kalitesini konuşturarak takımına maçı kazandırdı. Karşılaşma 4-2 sonuçlanırken, ilk devre Binatlı’da forma giyen, devre arasında da Yalova’ya kiralanan Abia Israel bu karşılaşmada 4 gol attı.