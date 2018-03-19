Binatlı kendine geldi: 2-5

K-Pet Süper Lig‘in 23’üncü haftasında Yeni Boğaziçi, batı ekiplerinden Binatlı’yı konuk etti. Gol düellosuna sahne olan karşılaşma, konuk ekip Binatlı’nın 5-2 üstünlüğüyle bitti. Karşılaşmada Binatlı’nın golleri Peter (2) ve Kemal Uçaner’den (3) geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise Haşim Girgen ve Ramadan Ağdaç kaydetti. Mücadelenin ardından Binatlı 40 puana ulaşırken, Yeni Boğaziçi ise 18 puanda kaldı.

Kemal Uçaner hattrick yaptı

Tecrübeli oyuncu Kemal Uçaner, Yeni Boğaziçi ağlarını 3 kez havalandırdı. Kemal Uçaner, bu sezonda attığı gol sayısını 6’ya yükseltti.

STAT: Osman E. Mehmet Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek**, Necmi Bulut**, Şakir Azizoğlu**

Y. BOĞAZİÇİ

Ersoy Saydağ*

Hüseyin Genel*

Rüstem Özmusalar**

Keita Ousmane**

İsmail Tırlık**

Ramadan Ağdaç*

Mehmet Çağakan*

Ahmet Yalçın*

Talat Nurtunç*

(Dk.84 Burçin)

Armond Ahmet*

Gueye Ousmane*

(Dk.53 Haşim)**

TD: Mehmet Kemancıoğlu

BİNATLI

Yusuf Yontar**

Reşit Erişik**

Ayhan Dumancı**

Erbay Bertiz**

Taner Bingöllü**

Mehmet Erol**

Amoo Kehinde**

Peter***

Şenol Şöför**

(Dk.75 Remzi)**

Kemal Uçaner***

(Dk.69 Erencan)**

Evor J. Bello**

(Dk.66 Mehmet Neşe)**

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.58 Haşim, Dk. 76 Ramadan (Y.Boğaziçi) Dk.9 ve 90 Peter, Dk.45, 65 ve 67 Kemal Uçaner (Binatlı)