Bina arabaların üzerine yıkıldı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Güzelyurt'ta terk edilmiş bir ev arabaların üzerine yıkıldı. Çakırlar Sokak’ta bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, kerpiç bir bina park halinde duran iki aracın üzerine çöktü, araçlar, maddi hasara uğradı. Olayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, binanın boş olduğunu ve bina üzerinde “Tehlikeli Bina” tabelasının asılı olduğunu ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmur Özçınar, birkaç gün öncesinde binanın boşaltıldığını ve binayı yıkmak için gerekli yasal sürenin geçmesini beklediklerini söyledi.

Özçınar “Ülkenin genelinde son günleri etkisi altında kalan ülkemizde birçok üzücü olay yaşadık. Tehlikeli olan bir bina yıkıldı. Biz belediye olarak gerekli önlemimizi almıştık. Bina boşaltıldıktan sonra uyarı tabelasını koyduk. Bina kerpiç olduğundan dolayı Eski Eserler Dairesi’ne de yazımızı yazdık. Mal sahibi ile de istişare ettik. Hal böyle iken tabela olmasına rağmen oraya araba park edilmemesi gerekirdi. Bu noktada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.