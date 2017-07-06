Billy Mehmet’ten resmi imza

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Merit Alsancak Yeşilova, ilk resmi imzasını dün attırdı. Geçtiğimiz gün adaya getirdiği Kıbrıslı Türk asıllı İrlandalı futbolcu Billy Mehmet’e imza attıran Yeşilova, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlılara imza atan Kıbrıslı Türk oyuncu, bu sezon Merit Alsancak Yeşilova'nın başarısı için ter dökecek. Yeşilova Başkanı Redif Nurel, transferin gerçekleşmesinde oyuncunun kardeşi ve manejeri olan Jimmy Mehmet ve Manejer Tekin Birinci'ye teşekkürlerini sundu.

33 yaşındaki forvet oyuncusu West Ham United alt yapısında başladığı kariyerinde İskoçya’nın Dunfermline, St. Mirren, Türkiye’nin Gençlerbirliği, Samsunspor, Avustralya’nın Perth Glory gibi kulüplerinde forma giyerken İrlanda 21 yaş altı milli takımının da formasını 6 kez terletti. Mehmet son olarak Brunei ekiplerinden DPMM FC’de görev yapıyordu.