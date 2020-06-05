"Bilim Kurulu ile değerlendireceğiz"

Başbakan Ersin Tatar, geçişlerle ilgili yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı. Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, uzmanların katıldığı toplantıda sağlık verilerine değinildiğini söyledi. Geçişlerin ne zaman nasıl açılacağına ise Bilim Kurulu üyeleri ile görüşüleceği için toplantıya ara verildiğini kaydetti.

Geçiş kapılarıyla ilgili değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Tatar, yol haritası ortaya çıktığından karar verme sürecinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

Tatar'ın açıklaması şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanıyla özellikle dünkü toplantının ardından güneyde çalışan insanlarımızın o tarafa geçmeyi talep etmesi meselesiyle ilgili bir toplantı yaptık. Bu toplantıya İki Toplumlu Sağlık Komitesinin Türk üyeleri de katıldı. Orada bilimsel anlamda bir takım gerçekler değerlendirildi. Şu anda bizler bunu tekrar kendi Bilim Kurulumuzda değerlendirmek ve ona göre bu süreci yönetebilmek için bir bakıma toplantıya ara verdik. Daha sonra tekrar devam edeceğiz.

Hepimizin temennisi insanlarımızın işlerine gidebilmesidir. Fakat bir de gerçek vardır, oradaki vakalar şu anda devam ediyor. Ancak Sağlık Komitesindeki uzmanların söylediğine göre o tarafta da kontrol altında salgın... O şekilde bir seyir ıslanmaktadır. Dolayısıyla o da bizi bir bakıma rahatlatmıştır. Ama ne zaman, nasıl olabileceği Bilim Kurullarımızın vereceği kararlara bağlıdır. Sayın Sağlık Bakanım da bu toplantıda yaptığı değerlendirmede onu ifade etmiştir. Bilim kurullarımızda değerlendirdikten sonra bu meseleyi tekrar gündeme getireceğiz.

Devletin en üst Makamları, Sayın Dışişleri Bakanımızla da birlikte bugün bu toplantıyı gerçekleştirmek suretiyle doğru yönde çalışma ortamının yaratılması ve sürdürülmesi için bir çaba içerisindeyiz. Olayın hassasiyetini ve duyarlılığının bilinci içerisinde bu süreç yönetilmektedir. İnsanlarımızın tabii ki işlerini kaybetmemeleri ve işlerine dönebilmeleri için bu meseleyle ilgili dünkü Meclis önündeki eylemlerinde duyarlılık ve endişelerini gösterdi, bunu da dikkate alıyoruz. Onlara da buradan seslenmek istiyorum, Sayın Cumhurbaşkanıyla bu düzeyde yapılan toplantıda bütün bu hassasiyetler bir kez daha dile getirilmiştir. Fakat bizlerin de büyük bir sorumluluğu vardır. Bu meselenin halledilebilmesi için elbette Sağlık Bakanlığı bu işin şartlarını ve koşullarını da değerlendirmektedir. Çünkü iki farklı kesimden bahsediyoruz... Ülke kesiminde vaka sıfır... Rum kesiminde kontrol altında ama vakalar devam ediyor. Bütün bu insanlarımıza PCR testi yapılacaktır. Sağlık Bakanımız ve ekibi PCR testlerinin hangi takvimde nasıl gerçekleştirileceğinin planlamasını da yapacaktır. Çünkü gerçekten önemli bir sayıdır ve PCR zahmetli bir testtir. Test kitlerimiz mevcuttur. Önemli olan bunun programlanmasıdır, hangi zaman diliminde nasıl yapılacağıdır…"

“Yol haritası ortadadır”

"Çünkü bizim sorunumuz buradaki halkımızın sağlığını koruyabilmektir. Vaka sayısındaki elde edilen başarının korunabilmesidir. O bakımdan bunun bu hassasiyetlerin en üst düzeyde değerlendirilmesi ve KKTC’nin sağlığı, mutluluğu ve esenliği için ve halkımızın huzuru için doğru adımların doğru zamanda atılmasıdır. Öyle görünüyor ki bu iş çok uzamayacaktır. Netice itibarıyla bir yol haritası ortaya çıkmıştır. Bize buradaki uzmanların verdiği bilgiye göre Rum tarafından bu toplantılara katılan en üst düzeyde uzmanlar da KKTC’de pandemi meselesinin çok başarılı şekilde yönettiğimizi söyledi. Dolayısıyla bu duygularla gösterilen takdiri ve anlayışı biz de büyük saygı ile karşılıyoruz teşekkür ediyoruz ama meseleleri en iyi şekilde yönetmek ve herhangi bir sıkıntının doğmaması için bu şekilde bir süreç yönetmek durumundayız.”