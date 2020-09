“Bilim insanlarının önerdiği yöntemlerden vazgeçmeyelim”

Doktor Emine Kamiloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pandemi ile mücadelede zorlu bir sürecin geride kalmak üzere olduğunu ifade ederek, tedavi gören hasta sayısının 300’lü rakamlardan 200’lü rakamlara düştüğünü vurguladı.Kamiloğlu, tedbirlerin elden bırakılmaması çağrısı yaparak, “Yeter ki, halen devam eden bu mücadele sürecinde bilimden, bilim insanlarımızın önerdiği yöntemlerden vazgeçmeyelim” ifadelerini kullandı.İşte doktor Kamiloğlu’nun açıklaması:“Pandemi ile mücadelede çok zor bir süreci daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Son bir haftada vaka sayısında ciddi bir azalma, taburcu sayısında ise ciddi bir yükselme var. Tedavi gören hasta sayısı 300'lü rakamlardan hızla 200'lü rakamlara düştü.Ülke olarak, sağlıkçıların uygun gördüğü tedbirleri almaya devam ettiğimiz sürece, kısa sürede bu rakamların çok daha aşağıya düşeceği kaçınılmazdır.Doktorlar olarak biz, büyük bir motivasyonla görev ve sorumluluklarımızın bilinci içerisinde, tüm hastalarımıza şifa dağıtmak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte, büyük bir sağlık ordusu, Covid 19 ile mücadelede gecesini gündüzüne katıyor. Bu süreci elbette tarih yazacaktır.Daha önce başardık, şimdi de başarabiliriz. Burada "önce sağlık" diyeceğiz ve tedbirlerimizi elden bırakmayacağız. Her şeyden önce, maske ve mesafe konusunda gelişen hassasiyeti vaka sayısı azalsa da elden bırakmayacağız. Bir süre böyle yaşayacağız. Bu dayanışma süreci en az hasarla atlatmamızı sağlayacaktır.Yoğun bakımdaki hasta sayımızın 1'e düşmesi, o hastamızın da durumunun iyi olması, son günlerde aldığımız en güzel haber. Pandemi Hastanesi'nin kısa sürede tamamlanacak bir hızla devam etmesi ve tamamlanması ise, kuşkusuz mücadele gücümüzü artırıyor.Biz her fırsatta, her koşulda görevimizi eksiksiz yapmak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Tıp bilimi bu sorunları mücadele etmek ve çözmek için vardır.Yeter ki, halen devam eden bu mücadele sürecinde bilimden, bilim insanlarımızın önerdiği yöntemlerden vazgeçmeyelim.”