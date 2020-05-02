Biber ve maydanozlar imha edildi

Tarım Dairesi 24- 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

İthal Ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz çıkarken, 1 üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

Svs Tic. Ltd. ait çeri domateste Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imha edilmesi kararlaştırıldı.

Yerli Ürünlerden 20 numuneden 17 numune temiz çıkarken, 3 üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

Mağusa bölgesinde Oktay Kara’ya ait kapya biberde (3.Alım) Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Akdeniz köyünda Mithat Kayıkçı’ya ait maydanozda Yasaklı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Tatlısu’da Latif Çelik’e ait çarli biberde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durduruldu.