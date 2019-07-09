‘Beyarmudu’ndan Larnaka’ya götürdü’ iddiası

Uyuşturucu suçundan Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu sırada, apandisit ameliyatı olmak için kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden kaçan 29 yaşındaki Mohamed Amine Khereoub’un firari ile ilgili yardım ve yataklıktan tutuklanan A.Y.’den sonra, M.Y. isimli bir şahıs daha tutuklandı. Tutuklanan zanlı M.Y’nin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Polisten alınan bilgiye göre, M.Y, firar eden Khereoub’u Beyarmudu’ndan Larnaka’ya götürerek kaçmasına yardım ettiği gerekçesi ile tutuklandı. Polis soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

Önce A.Y tutuklanmıştı…

YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı, “Kaçmak için polise 20 Bin Sterlin ödedim” iddiasının ardından başlayan polis soruşturmasında; Kheroubi’nin firar etmesine yardımcı olduğu iddiasıyla A.Y isimli kişi tutuklanmıştı.

Daha önce ‘1 gram kokain türü uyuşturucu madde tasarrufu’ suçlaması ile mahkemeye çıkarılan ve hakkında 8 gün tutukluluk alınan zanlı, firariye 24 bin Sterlin karşılığında yardım ettiğini itiraf etmişti.

Polis, mahkemeye firarinin ülkesi İran’a gitmediğini, Kıbrıs’ın güneyinde olduğunun düşünüldüğüne dair bilgi de verdi.

Neler yaşanmıştı?

Uyuşturucu suçundan Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bulunduğu sırada, apandisit ameliyatı için Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu’na kaldırılıp, ameliyat sonrası hastaneden kaçan 29 yaşındaki Mohamed Amine Khereoub, YENİDÜZEN’e ulaşmış, iddialı açıklamalarda bulunmuştu.

Khereoub, kaçması için ‘bir polise’ 20 bin Sterlin rüşvet verdiğini ileri sürdü, önce Girne Limanı‘ndan Türkiye’ye, sonrasında ülkesi İran’a kaçtığını söylemişti.

Khereoub, “Eğer doğru adama doğru zamanda ulaşırsanız, hapishanedeyken istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü yolsuzluk ve rüşvet var” demişti.

Firar eden Khereoub, hapishanede ‘işkence’ olduğunu, çoğu otoritenin rüşvet aldığını da savunmuştu.

Haberin ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

Firari ikinci kez YENİDÜZEN’e konuşmuş, “Nissan marka bir salon araca binerek, feribotla Girne Liman’ından Türkiye’ye, oradan da İran’a geldim. Kaçmam için yardım eden polis, kendi adıma yeni pasaportu da o gün yanında getirdi. 25’inde hastaneden kaçtım, feribota da yine o polisin yardımıyla bindim. Tam tarih bir veya iki gün içinde de olabilir, zaman kavramım değişmişti…” demişti.

Polisin başlattığı soruşturma sonrası geçtiğimiz Cuma günü, A.Y. isimli zanlının cep telefonunun incelendiği, firarinin hastaneden kaçtıktan sonra WhatsApp ve Messenger üzerinden irtibata geçerek, yazıştıklarını belirlemişti.

Cezaevini sıkça ziyaret ettiği belirlenmişti…

Polisin geniş çaplı soruşturması kapsamında zanlının, Mohamed Amine Khereoub’u cezaevinde olduğu sırada sıkça ziyaret ettiği de tespit edildi.

Her iki ismin birlikte kaçış plan yaptıkları, firari Khereoub’un hastaneden kaçtıktan sonra zanlı A.Y ile buluştuğu, üzerinde para olmadığı için ona ilk etapta para verdiği mahkemede aktarıldı.

Firarinin güneye geçebilmek için birkaç gün Lefkoşa’da saklandığı, ardından da zanlının aracıyla Kıbrıs’ın güneyine kaçtığı polis tarafından ifade edildi.

Cezaevine gönderildi…

Mahkemede, zanlı A.Y’nin ülkede hiçbir bağının bulunmadığını ve hükümsüz tutuklu bir şahsın kaçmasına yardımcı olduğu gibi kendisinin de kaçma ihtimali olduğu aktarıldı.

Olgular ışığında, mahkeme zanlının 2 ayı geçmemek koşulu ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.