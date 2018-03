Bet ofislerin kayıt koşullarında değişiklik hazırlığı

Ayşe GÜLER

Ülkede legal olarak hizmet veren 5 müşterek bahis şirketi ve bu şirketler altında faaliyet gösteren 51 ofisin ‘kayıt koşullarında’ değişiklik gündeme geldi. Bu sayının 40’lara düşürülmesi planlanıyor.

‘Kara para aklama’, ‘yasa dışı kumar’, ‘sanal kumar’ suçlarıyla ilgili Girne’de art arda yapılan operasyonlarla gündemden düşmeyen, devlete verdikleri vergilerle de kamuoyuna yansıyan bet ofisleri, Spor Dairesi’nin yakın markajına alındı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, bet ofislerine kayıt koşullarında değişiklik çalışmaları yapıldığını açıkladı, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geleceğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Değirmencioğlu, bugüne kadar gerçekleşen operasyonların ‘kara para aklama’, ‘sanal kumar’ ve ‘yasa dışı kumar’ konularıyla ilgili olduğunu söyleyerek, izinli işletmelere yönelik de denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

DEĞİRMENCİOĞLU: BAKANLAR KURULU’NUN GÜNDEMİNE GELECEK… Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, bet ofislerine kayıt koşullarında değişiklik çalışmaları yapıldığını açıkladı, değişikliğe ilişkin detay vermedi… Değirmencioğlu, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geleceğini dile getirdi.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu: Değişiklikler, Bakanlar Kurulu’ndan geçecek, resmileşecek

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, işletme izinlerine yönelik bu yıl kayıt koşullarında değişikliğine gidileceğini, söz konusu çalışmanın bugünkü Bakanlar Kurulu’ndan geçeceğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Değirmencioğlu, seçim yasakları nedeniyle çalışmanın sarktığını da ifade ederek, konuyla ilgili detaylı bilgi vereceklerini söyledi.

“5 müşterek bahis şirketi, 51 ofis…”

Ülkede 5 müşterek bahis şirketi bulunduğunu, bu şirketler altında 51 ofis bulunduğunu dile getiren Değirmencioğlu, bahis şirketleri altında elektronik bahis izinlerinin olduğunu aktardı.

Değirmencioğlu, izinli ofis ve şirketlerin de denetlendiğini, geriye kalanlara Spor Dairesi Müdürlüğü ve PGM’nin ortak çalışması ile operasyon düzenlendiğini belirtti.

‘KARA PARA AKLAMA’, ‘SANAL KUMAR’, ‘YASA DIŞI KUMAR’… YENİDÜZEN’e bilgi veren Değirmencioğlu, bugüne kadar gerçekleşen operasyonların ‘kara para aklama’, ‘sanal kumar’ ve ‘yasa dışı kumar’ konularıyla ilgili olduğunu söyleyerek, izinli işletmelere yönelik de denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

“Kara para aklama’, ‘sanal kumar’ ve ‘yasa dışı kumar’…

Polis Genel Müdürlüğü’ne ‘izinli’ işletmelere yönelik bilgi verdiklerini, hangi şirketlerin bu alanda hizmet verebileceği konusunda belge yolladıklarını dile getiren Değirmencioğlu, yapılan denetimler sonrasında tutuklamaların gerçekleştiğini ifade etti.

Değirmencioğlu, bugüne kadar gerçekleşen operasyonların ‘kara para aklama’, ‘sanal kumar’ ve ‘yasa dışı kumar’ konularıyla ilgili olduğunu söyleyerek, bu konularla birlikte izinsiz ofis açılmasıyla ilgili yaptırım uyguladıklarını dile getirdi.

Legal işletmelere yönelik denetimlerde kayıtlı yerlere herhangi bir ceza uygulanmadığını da belirten Değirmencioğlu, “Bu işletmelerin denetlenmesi polisle birlikte çok uyumlu şekilde devam ediyor.

Baskınların sonuç alınması da bu yüzdendir” dedi.

Vergi miktarları… Her işletmeden yıllık 1 milyon Euro

Bilindiği üzere şu andaki yasal mevzuata göre, bet ofis olarak hizmet vermek isteyen her işletmeden 1 milyon Euro alınıyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası altında ‘yasal’ olarak faaliyet gösteren bet ofislerinden gelir vergisi yanı sıra şans oyunları vergisi de alınıyor.

Bunun yanı sıra müşterek bahis oynatma izni alan işletmelerden aylık olarak bir firmanın her şubesinden at, köpek, futbol ve diğer bahisler için 6 bin 450 dolar, at ve köpek yarışı oynatmayıp yalnızca diğer bahisleri oynatan şubelerden ise aylık 4 bin 500 dolar devletin kasasına giriyor.

İnternet üzerinden yurt dışına bahis oynatan işletmelerden de brüt hasılatlarının yüzde 3’ü kadar ayrı ayrı hem gelir hem de şans oyunları vergisi alınıyor.