Beslenirken de ‘anda’ kal…

Anda kalmak en geniş bakış açısıyla yaşamda daha mutlu olabilmek ve daha kaliteli anlar biriktirebilmek, geçmiş ve gelecek illüzyonlarına kapılmadan realiteyi yaşayabilmek adına hepimizin öğrenmeye ve benimsemeye çalıştığımız bir olgu… Anda kalabilmek ve pek tabii anda kalırken de o anın bedenen, ruhen ve zihnen farkında olabilmek de çok önemli… Konuyu daha spesifikleştirecek olursak doğada vakit geçirirken anı tamamıyla yaşayabilmek adına zihnimizdeki kaygı ve vızır vızır dönen aldatıcı düşüncelere teslim olmaktansa ağaçları görebilmeyi (renklerini, dokularını vb.), yürüdüğümüz yolun ayaklarımızın altında bıraktığı hissi hissedebilmeyi, havanın kokusunu koklayabilmeyi, havanın ısısını hissedebilmeyi seçebilmek gerekiyor… Aynı durumu uyguluyor olabilmek beslenirken ve diyet yaparken de son derece fayda sağlayabiliyorken, total sağlığımız adına da son derece etkili bir role sahip olabiliyor…

Yiyecek tüketirken anda değilsek çok daha fazla besin tüketebiliyoruz, çünkü o anın farkında olmuyoruz! Bu durum da ne yazık ki kilo almaya ya da beslenme konusunda kendimizi bir türlü kontrol altında tutamamamıza sebebiyet verebiliyor. Bunların yanı sıra sağlıksız beslenme ve yetersiz beslenme de bu durumda söz konusu olabiliyor… Şöyle bir düşünün… Size dün hangi yemekleri tükettiğinizi ve ne kadar tükettiğinizi sorsam? Eminim birçoğumuz net olarak bu soruyu cevaplandıramıyoruz çünkü o anda zihnimiz ‘o anda’ bulunmuyordu… Büyük ihtimalle başka bir konuyu düşünüyor ve zihinsel olarak ‘o anı’ değil geçmiş ya da geleceği düşünüyorduk…

BİR ŞEYLER İZLERKEN YEMEK TÜKETMEK…

Bizi andan koparan bir aktivite de yemek yerken bir şeyler izliyor olmak… Hepimiz bunu çok seviyoruz ama ne yazık ki bu davranış biçimimiz yemekle olan ilişkimiz adına bizleri pek de sağlıklı sonuçlara ulaştırmıyor… Özellikle de söz konusu diyetse… Yiyecekleri tükettiğimizi idrak etme şansımız bir şeyler izlerken azalabileceğinden kendimizi yemek sonrası ‘doymuş’ hissedemeyebiliyoruz (özellikle de zihnen)… Peki sonra ne yapıyoruz dersiniz? Mutfağa gidip daha fazla atıştırmalık tüketme ihtiyacına yönelebiliyor ya da tenceredeki yemekten bir tabak daha almayı seçebiliyoruz… Ya da bu davranışları fiilen gerçekleştirmesek de zihnimiz bunu yapmamızı delilercesine isteyebiliyor…

BUNU UYGULAYIN, KİLO KAYBEDİN!

Özellikle diyetteyseniz daha sağlıklı bir porsiyon kontrolü adına tabağınıza yiyeceklerinizi servis ederek sofraya oturun. Dinginlik içerisinde sessizce yemeğinizi tüketmeye başlayın… O anda zihinsel olarak yalnızca kendinize ve tabağınızdaki yiyeceklere odaklanmayı seçin… Onları yavaşça tüketmeye, iyice çiğnemeye, tatlarını hissetmeye çalışın… Göreceksiniz ki çok daha etkili bir şekilde doyacak, aynı zamanda duygusal ve zihinsel açlığınızın da büyük bir ölçüde önüne geçmeye başlayacaksınız… Bu uygulama aynı zamanda porsiyon kontrolü yapabilme ve ekstra besin tüketiminden de kaçınabilme şansımızı hayli artırabiliyor…

ANDA KAL, MUTLU KAL!

Her an tek ve aslında yaşam da tek bir andan ibaret… Eğer bunun bilincindeysek bu konuyla ilgili zihinsel algımızı dönüştürebilmek adına birçok kaynaktan yararlanmaya başlayabiliriz… Anda kalabilmeyi başardığımız an her şey çok daha pozitif bir yöne doğru değişip dönüşebiliyor… Eğer söz konusu sağlıklı beslenme ve diyetse bu konuda da ‘anda kalabilmeyi’ başarabilmenin ne denli önemli olduğunu tüm bahsettiklerimizi deneyimlemeye başladığınız takdirde fark edeceğinize inanıyorum… Bu konuda kendinize dair herhangi bir değişim yaşarsanız mutlaka bana da bildirin. Çok mutlu olurum :)

Hepimiz için sağlık, aşk ve güzel ‘anlarla’ dolu bir gün olsun… Mutlulukla kalın…