BESİM: “MRI CİHAZI TAMİR EDİLDİ, TAM RANDIMANLI ÇALIŞIYOR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde arızalanan MRI cihazının tamir edildiğini ve şu anda tam randımanlı çalıştığını açıkladı.

Besim, geçen hafta cihazın arızalanması üzerine acil hastaların Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki MRI cihazına veya anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edildiğini, Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki MRI çekimlerinin üç vardiyaya çıkarıldığını ve bu arada da bozuk MRI’ın yoğun çalışmayla tamir edildiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Besim, bazı tetkiklerde kullanılan kitlerde de 2018 bütçesinin henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle sıkıntı yaşandığını ancak hiçbir acil tetkikin kit sıkıntısı yüzünden ertelenmediğini; ya ellerindeki imkanlarla acillerin yapıldığını veya özel laboratuvarlardan hizmet alındığını bildirdi.

“Sağlıkta hepimizin kendimizi sağlık hizmetleri anlamında güvende hissetmemiz en önemli insan hakkımızdır ve yaşamsal moralimizdir. Hassasiyetiniz, hassasiyetimizdir” diyen Besim, her eksikliği yaşamsal kabul ederek telafisi için seferber durumda olduklarını ifade etti.

BESİM, MAĞUSA’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan BRT’nin haberine göre Sağlık Bakanı Filiz Besim bugün Gazimağusa’da Semt Polikliniği’ni ve Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bazı bakanlık yetkilileriyle birlikte incelemeler yapan ve bilgi alan Besim, servisleri gezdi, hastalara acil şifalar diledi ve hastanenin çalışmalarını yerinde görüp inceledi.

Besim, burada yaptığı değerlendirmede, 2 Şubat’ta Sağlık Bakanlığı görevini devralmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başta olmak üzere tüm hastane ve sağlık ocaklarına ziyaretler gerçekleştirerek, istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Bu çerçevede eksikleri yerinde tespit edip bunu nasıl en iyiye götürebilecekleri konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Besim, perifer hastane ve sağlık ocaklarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Besim, bu sayede Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünün hafifletilerek, insanların sağlık sunumuna kaliteli bir şekilde ulaşmasının sağlanacağını da ifade etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin içinde bulunduğu koşullardan memnun olduğunu belirten Besim, hastaneleri denetleme, destekleme, güçlendirme ve kalite kontrolüyle hem çalışanların hem de hastaların mutlu olmasını sağlama hedefini taşıdıklarını anlattı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Hasoğlan da, hastanenin altyapısının diğer hastanelere göre daha iyi olduğunu ancak bunun yanında gerek personel gerekse doktor, hemşire ve alet yönünden eksiklikleri bulunduğunu söyledi.

Hasoğlan, bunların diyalogla giderilmesi durumunda Lefkoşa’daki hastaneye daha az ihtiyaç duyacaklarını kaydetti.