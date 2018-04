Kanı Aldağ

Yakın dövüş sanatları içerisinde yer alan Brazilian Jiu Jitsu, isminden de anlaşılabileceği gibi Brezilya kökenli. Ülkemizde de bu spora hatırı sayılır bir kitle ilgi gösteriyor. Bu isimlerden biri de Berk Ekensoy. Gerek ülkemizde, gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa’da birçok başarısı bulunan Ekensoy ile Brazilian Jiu Jitsu’yu konuştuk.

Adres: Bu spor dalı ile ilgili bize bilgi verebilir misin?

Berk Ekensoy: Bu spor korunma sanatı diye çıktı. Zamanla turnuvaları olmaya başladı. Artık yurt dışında her ay bir yerde turnuva oluyor. Bu ay Roma’da vardı. Şimdi Polonya’da olacak. Bu sporun en büyük organizasyonu IBJJF’tir (International Brazilian Jiu Jitsu Federation.)

Her yılın sonunda Dünya Şampiyonası, her yılın başında da Avrupa Şampiyonası gerçekleştirilir.

Adres: Peki Brazilian Jiu Jitsu müsabakaları nasıl yapılır?

Berk Ekensoy: Ayakta başlanır, judo gibidir. Rakibini ilk yere düşüren puan alır. Ama güreşteki gibi yere sırtın temas edince bitmiyor. Rakibin savunma yaptığında onun gardını geçmen gerekiyor. Ya da rakibini kilite alarak pes ettirebilirsin. Herkesin seviyesine göre müsabaka zamanı var. Mesela ben mavi kuşak sahibiyim, sürem 6 dakikadır. Mor kuşak 7, kahverenginin 8, siyahın 10 dakikadır. Eğer sürenin sonunda herhangi bir pes ettirme olmazsa puanla kazanan belirlenir.

DERECELER

Adres: Jiu Jitsu ile Brazilian Jiu Jitsu arasındaki fark nedir?

Berk Ekensoy: Jiu Jitsu çok eskiden Japonların yaptığı bir spordu. Onda rakibe vurma da var. Ama Brazilian Jiu Jitsu’da vurma yok. Sadece rakibi düşürme, kilitleme ya da boğma gibi hamleler var. İkisinin arasındaki fark budur.

Adres: Bu spora nasıl başladın?

Berk Ekensoy: Ben Brazilian Jiu Jitsu’ya 4 buçuk yıl önce başladım. İlk başarım ülkemizde, DAÜ’de olan turnuvadaydı. North Cyprus Challange ismindeki turnuvada üçüncü olmuştum. Daha sonra Paris’te yarıştım. Orada kendi kategorimde birinci oldum. O zaman daha 18 yaş altındaydı organizasyon. Daha sonra Türkiye Şampiyonası’nda birinci oldum. Daha sonra milli takım ile Romanya’da ikinci oldum. Kıbrıs’ın güneyinde birincilik elde ettim. Geçtiğimiz yıl yine Türkiye Şampiyonası’nda birinci olduktan sonra yine Romanya’da Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Geçtiğimiz yıl Kıbrıs’ın güneyinde ikinci oldum. 2016 yılında Münih’te birinci oldum. Şimdi önümde Polonya’daki turnuva var.

“MASRAFLI DEĞİL”

Adres: İlerleyen zamanlar için hedeflerin nelerdir?

Berk Ekensoy: Bu sporda her 3 yılda bir, ya da ilerlemene bağlı olarak kuşağın değişir. Mor kuşak olmadan önce mavi kuşakta Avrupa Şampiyonası’nı denemek isterim.

Adres: Bu sporu yapmak isteyenlere neler tavsiye edersin?

Berk Ekensoy: Masraflı bir spor değil, isteyerek yapman ve vakit ayırman gerekli. Her spor için bu böyle ama vakit ayırmak önemli. Bokstaki gibi değil. Beş yıl yapan adamla bir yıl yapan adam karşılaşmıyor. Herkesin şansı yüksektir, çünkü herkes kendi seviyesi ile karşılaşır. Aralarında en fazla bir yıl fark olur. Yaş, kilo, kuşak ve seviyeye bakılır. Herkesin yapabileceğine inanırım. 40 yaşında bu spora başlayan insanlar var. Ama turnuvaya gittiğinde kendi seviyesi ile karşılaşırlar. Bu sporun ülkemizde daha çok tanınması, bu sporu yapanlar için çok daha iyi olur.