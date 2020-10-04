“Berberliği sanat olarak görüyorum”

Aygün Bahar ÖKMEN

Çırak olarak 1968 yılında işe başlayan ve 1977 yılında kendi berber dükkânını açan bir babanın oğlu Fırat Mannaş… Babasından devraldığı berber dükkânını çalıştırıyor. 34 yaşında ve iki çocuk babası olan Mannaş, babasının berber dükkânını devralmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor. Yaptığı işi sanat olarak görüyor.

“Babam 1968 yılında çırak olarak bu işe başlamış, daha sonra kalfalık, ustalık derken ilk dükkânını 1977 yılında açmış” diyor Mannaş. “Tansel Berber adı altında Lefkoşa’da dükkân açmış. O günden bu güne kadar da getirdi berber dükkânını” diyen Mannaş sözlerine “2016 yılından beri tamamıyla bana devrolmuş durumda dükkân. Babamın işini o yıllarda devraldım” şeklinde devam ediyor.

2016’dan bugüne babasının da yardımları ile geldiğini ifade eden Mannaş, “Bu düşünce eskiden beri aklımdaydı” diyor. Üniversite okuduğunu ancak babasının mesleğine devam etme kararı aldığını dile getiren Mannaş, bu mesleği seçme nedenini “Mesleği çocukluğumda tanıdım. Berber dükkânında büyüdüm. Devam ettirecek başka biri de yok” ifadeleriyle aktarıyor.

İşsizliğin ve üniversite mezunlarının okudukları bölümlerde iş bulamamasının da bu kararında etkili olduğunu ifade eden Mannaş, “Ülkemizde işsizlik denen bir gerçek var. İstediğin hedeflere ulaşamama… Bu nedenle en başından beri bir gün gelip bu mesleği icra edeceğimi biliyordum” diyor.

Berber dükkânını devraldığı ilk yılları ‘heyecanlı’ olarak betimleyen Mannaş, “12 yaşımdan beri berber dükkânları içerisindeyim. Tabi ki bunun verdiği bir rahatlık vardı. Ama dükkânın artık bana devredilmiş olduğu gerçeği, bende heyecan uyandırdı” şeklinde konuşuyor. İlk bir yılın bu heyecanla geçtiğini ifade eden Mannaş, daha sonra her şeyin istikrarlı şekilde devam ettiğini söylüyor.

Kendisine geçmişten bugüne berberliğin ne kadar değiştiğini sorduğumuzda ise gülerek cevap veriyor Mannaş. “Berberlik o günden bugüne çok da değişmedi aslında. Talep değişti. Modeller değişti. Her sene en az iki kere yeni modeller çıkıyor. Bir sene kısa sakal modası varken, ertesi sene kabasakal moda olabiliyor.”

Gençlerin ilginç isteklerini olabildiğini ifade eden Mannaş, “Bu isteklere ayak uydurmak hem zor hem de zevkli” diyor. “Ben berberliği büyük bir sanat olarak görüyorum. Ortaya çıkan bir şey var çünkü. Bir şey yaratıyorsun aslında. Bu da çok zevkli bir iş”