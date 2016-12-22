Girne’deki yasa dışı hamileliği sonlandırma davasında sanık Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Tunçbilek’in avukatlarının yaptığı beraat talebi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Mahkeme, her iki sanıkla ilgili huzurlarında yeterince şahadet bulunduğu, tüm sanıkların müdafaası yapıldıktan sonra davayı bir bütün olarak değerlendirmenin uygun bulunacağına kanaat getirdi.

Mahkeme Heyeti Mehmet Ali Tunçbilek ve Verda Tunçbilek’in diğer sanıklarla birlikte yargılanmalarının sürmesine karar vererek, her iki sanığın yeminli ya da yeminsiz müdafaalarını yapabileceklerine karar verdi.

Duruşma, kaldığı yerden devam etmek üzere 26 Aralık Pazartesi günü saat 11.00’e erteledi.