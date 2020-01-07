Lefkoşa’da araç çalarak 2 araca çarparak hasara uğratan ayrıca tutuklamaya gelen polislere bıçak çeken zanlı Mehmet Mavideniz mahkeme salonunda da jilet tükürdü.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Mavideniz’in ‘Şiddet tehdidi, Kasti Hasar, Polisi Görevinden Men, Kanunsuz bıçak taşıma, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve harekette bulunma suçları’ nedeniyle tutuklandığını belirtti.

‘Suçüstü yakalandı’

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının tasarrufunda bıçak bulunarak emare alındığını ve zanlının ağzında jilet tespit edildiğini ve ağzından çıkarması için ikna edilemediğini anlattı. Polis, zanlının devlet hastanesine de götürüldüğünü ancak fiziki muayeneye izin vermediğini söyledi.

Polis, zanlının röntgeninin de çekildiğini, jiletin filmde çıkmadığını ancak polisin ağzındaki jileti gördüğünü ve mahkeme salonunda 4 parça jileti tükürdüğünü anlattı.

Polis, Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz’in, 7 Ocak günü Birkan Çiçek'e ait PG 189 plakalı Honda Fit marka salon aracı, garajı içerisinden aldığını, 2 araca da kasıtlı olarak çarparak hasara uğrattığını belirtti.

Akabinde ayni tarihte Lefkoşa trafik şubesinde görevli Polis memuru Yavuz Kılıç ve polis memuru Namık Öskan tarafından çıkmaz bir yolda tespit edildikten sonra konu şahsı suçüstü hali gereği tutuklamaya çalıştıkları bir esnada, cebinden çıkardığı bıçağı polislere sallayarak " “Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim” dediğini aktardı.

Zanlının olay yerine gelen Cürümleri Önleme Şubesi'nin yardımları ile suç üstü hali gereği tutuklandığını da ifade eden polis,zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

“Beni cezaevine göndermeyin. 18 Aralık’ta çıktım. Beni çileden çıkarmasınlar. Bıçaklarım”

Zanlı Mehmet Mavideniz, “beni cezaevine göndermeyin. 18 Aralık’ta çıktım. Beni çileden çıkarmasınlar. Bıçaklarım. Bir kız var. Evlenmek isterim. Düğünümü yapacağım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.