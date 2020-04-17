Coronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Prof. Dr. Berk Huner, doktorlara güvenilmesi gerektiği mesajını verdi. Yorgun olduğu için YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlamakta güçlük çeken Huner, ‘Doktor ve hemşirelere güvenin’ mesajını verdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’nde, 16 günlük Covid-19 tedavisinin ardından, dün taburcu olan Dr. Berk Huner, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vermek istediği tek mesajın, halkın doktorlara güvenmesi olduğunu belirten Huner, “Kimse bu virüs döneminde hayatını şansa bırakmasın, ben belki 2 gün daha bekleseydim, aranızda yoktum... Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibi çok zor şartlarda çalışıyor ve bana göre mükemmel iş çıkartıyorlar, bunu herkes bilsin istiyorum...” dedi.

Huner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve emeği geçen herkese teşekkür ettiği paylaşımında, ailesine kavuşmasının, ‘tatlı bir rüya’ olduğunu söyledi.

Her şey normal bir grip gibi başladı, ateşim düşmeyince şüphelendim…

Hastalığın normal bir grip gibi başladığını fakat ateşinin üçüncü gece de devam ettiğini anlatan Huner, bunun dışında hiçbir semptom göstermediğini anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın 1102 hattını aradığını ve kendisine ambulans gönderilip test yapıldığını anlatan Huner, virüsün herkeste farklı semptomlar gösterebileceğini belirtti.

Huner, “Benden 4 gün evvel eşim bir kırıklık hissetmişti, ama bunun dışında fazla bir semptom yaşamadı, testi yapıldığında benden sonra, pozitif çıktı, yani herkeste farklı belirtiler gösterebiliyor. Veya hiç semptom göstermiyor.” dedi.

Huner, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“16 gün hastanede Covid 19 savaşı verdikten sonra, evimde ailem ile beraber uyanmak tam bir tatlı rüya gibi geldi bu sabah...beni aileme döndüren KKTC Sağlık Bakanlığı, Sayın Bakanımız Ali Pilli @ Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ekibi, Doktorlardan, Hemşirelere ve bana her sabah moral veren temizlik ekibi @Remziye Hanım, hepiniz bir süper kahramansınız, en karanlık anımda bana ilk ışığı gösteren, ümit veren ve yüzümü güldüren Hemşire @ Oğuz Köse, seni hiç bir zaman unutmam kardeşim, Hemşire Arzu hanım, kızıma yaptığınız süpriz ve olağanüstü jesti ailece hep kalbimizde kalacak...kendim bir Doktor olarak, işim icabı dünyanın ileri gelmiş hastanelerinde denetim yapmış bir kişi olarak ve KKTC'mizin daha kısıtlı şartlarda bu Covid 19 savaşı başarılı şekilde yürütmesi tüm ''süper'' Sağlık ekiplerimizin büyük başarısıdır. KKTC'de ki Doktorlarımız ve Hemşirelerimiz Dünya standartlarına göre en üst seviyededir, bunu sadece Doktor olarak değil ama hayatı kurtarılmış Covid 19' u atlatmış bir hasta olarak söylüyorum, böyle bir sağlık ekibi ile KKTC'de tüm insanlar rahat olsun, çok iyi ellerdeyiz...Eşim' de en hafif şekilde atlatmıştır Covid 19'u ve ailece hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz...Son olarak Olgun Bayramlar , Ruhsan Bayramlar, sizler bizim gizli Kahramanlarımızsınız, her şeyimizsiniz, 13 sene evvel KKTC'ye adım attığımdan beri yanımızda oldunuz, ne kadar teşekkür etsek azdır....Özel olarak Türkçe yazmak istedim bu yazıyı, beni bilen bilir, Türkçeyi son 10 senedir tam olarak öğreniyorum, yazıda hatalığım varsa beni hoşgörün lütfen”