Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ‘Pandemi’ hastanesi olmasının ardından Kolan Hastanesi’nde hizmet veren Klinik Şefleri YENİDÜZEN’e konuştu, uzayan süreçte sıkıntı yaşanacağını, bekletilen hastalarda ‘yığılma’ olacağını dile getiren doktorlar, acil tedbir alınması gerektiğinin altını çizdi.

Fehime ALASYA

Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ‘Pandemi’ hastanesi olmasının ardından Kolan Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan hastane doktorları, birkaç ay sonraki süreci işaret ederek tehlike sinyalleri verdi.

Covid-19 dışında olan sadece ‘acil’ hastalar önceliğinde hizmet verdiklerini ifade eden Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Klinik Şefleri, rutin halk sağlığının ötelendiğini belirterek, bu sürecin uzaması durumunda çıkmaza girileceğini dile getirdi.

Acil ameliyatlar ve acil hastalar dışında işlem yapılmadığını belirten birçok Klinik Şefi, her bölümde birçok hastanın bekletildiğini ifade ederek, zaman kaybetmeden tam donanımlı bir hastaneye geçilmesi gerektiğini belirtti.

Rutininde çalışıp acil hastalar dışında bekletilen ve uzun süre ötelenmemesi gereken hasta bakımları için devlet hastanesi büyüklüğünde bir yere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen birçok doktor, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni işaret etti.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin neredeyse tüm bölümleri Kolan Hastanesi’nde hizmet veriyor. Buna karşın yine de yetersiz kalındığını anlatan doktorlar, “Doktor sayısı oda sayısından fazla ama yine de istediğimiz kadar iyi niyetli olsak rutinimizi çeviremiyoruz.” diyor…

Covid-19 dışında hastalar için acil tedbir, donanımlı hastane şart…

Genel Cerrahi Klinik Şefi Vekili Dr. Burak Kavuklu:

“Bu süreç 3 ayı da beklemez, ertelemelerin sonu yok”

“Faaliyetlerimiz durdu. Acil ameliyatlar dışında bir işlem yapılmıyor. Poliklinik hastaları Kolan Hastanesi’nde bakılıyor, acil ameliyatları da burada yapıyoruz. Eğer çok acil değilse Mağusa ve Girne hastanelerine yönlendiriyoruz. Endoskopik girişimler de durduruldu.

Sağlık için pandemi hastanesi olmayan ikinci bir merkeze çok acil ihtiyaç var. Bunun için de yine en uygun yer Nalbantoğlu’dur. Burası pandemi hastanesi olmaktan çıkarılmalıdır. Başka merkeze taşınmalı çünkü cerrahi işlemlerin en rahat yapılabileceği, maliyeti en düşük yer burasıdır. Bu süreç 3 ayı da beklemez, ertelemelerin sonu yok, bir an önce donanımlı bir hastaneye geçmemiz şart.”

Beyin Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Erol Barçın:

“Bir an önce rutine dönmeli yoksa tüm branşlarda hastalar birikecek”

“Biz de pandemi sonucunda Kolan Hastanesi’ne geldik. Burası her ne kadar iyi niyetle yardımcı olsa da devletin kapasitesini karşılaması mümkün değildir. Doktor sayısı oda sayısından fazla ama yine de istediğimiz kadar iyi niyetli olsak rutinimizi çeviremiyoruz. Acillerde yoğun bakım olan yerlere ve ameliyathanelere ihtiyacımız var. İşimizi yürütmemin bununla mümkündür. Bekletilen hastalar tüm branşlarda sıkıntı var. Çalışabilmemiz için devlet hastanesi büyüklüğünde bir yere yani Nalbantoğlu hastanemize ihtiyacımız var. O olmayınca ne hastalar ne ekip hiçbir yere sığmaz. Bu ne kadar süre alacak bilemiyorum. Bir an önce rutine dönmeli yoksa tüm branşlarda hastalar birikecek.”

Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz:

“Uzayan süreçte sıkıntı yaşayacağız, acil tedbir alınması şart”

“Covid-19 dışı tüm hastaları Kolan’a taşındık. Görünen bu konunun kısa vadeli bir gündem olmadığıdır. Bir ay içinde acil olan durumları Kolan’da çözmek gibi bir imkânımız vardı ancak bu süreç uzarsa sıkıntı yaşarız. Sadece acil hastalara müdahale ediyoruz. Ama süreç 3 ila 6 ay gibi bir sürece yayılacaksa, uzayacaksa, bu durumda acil dışında da hastalar kapımızı çalmaya başlayacak. Şimdiki imkânlarla bunlara cevap vermemiz mümkün değil. Hastaları yatıracak yerimiz kalmaz, sınırlı sayıda hasta bakımı yapılıyor, aynı zamanda hem vatandaşı hem de sağlık görevlilerini Covid 19’dan korumak için hasta kabul süreci de bu şartlarda yavaş işliyor. Yeni bir alternatifin ortaya konması gerek. Çok çok acillere müdahale ediyoruz, uzayan süreçte sıkıntı yaşayacağız, acil tedbir alınması şart. Covid-19 olmayan hastalar için bir plan ve program yapılması gerek. Bu süreç 3 aya yayılırsa çok kötü olur. Normal zamanda her gün acil olarak gelen yaklaşık 100 hastamız vardı, bu şimdi biraz bastırıldı. Bize telefon ile ulaşanlar da var, hemen acilleri çağırıyoruz ama hasta sayısı artarsa burada hizmete devam etmemiz mümkün değil. Kolan Hastanesi’nin yatak sayısı, altyapısı buna el vermiyor.”

Nöroloji Klinik Şefi Dr. Leman Ergüven:

“Kolan’da bakıyoruz, Y.D.Hastanesi’ne de sevk ediyoruz, kapasite sorunu var”

“Hastalarımıza Kolan’da bakıyoruz, ayaktan tedavileri orada veriyoruz, eğer yoğun bakım ihtiyacı olursa bunun için de Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk ediyoruz çünkü yer sorunu, kapasite sorunu var. Bu şekilde hizmet veriyoruz.”

Üroloji Bölümü Klinik Şefi Uzman Dr. İsmet Başar:

“‘Acil’ veya ‘acele’ diye tabir edilen ameliyatları yapıyoruz, süreç 3 aydan fazla devam ederse çok ciddi sıkıntılar doğacak”

“Bakanlıktan gelen talimat ile Kolan Hastanesi’ne geçtik. Burada hizmet veriyoruz. Girne ve Mağusa’daki devlet hastaneleri ile de 3 ayrı şeklide hizmet veriyoruz. Pandemi döneminde acil cerrahileri yapmak gibi durumumuz var. Daha sonra da yapılabilecek, hastanın tıbbi kayba uğramayacağı hastalıkların ise daha sonraya ertelenmesi gibi bir durum var. Bu genel olarak bu tür olaylarda yapılan bir uygulamadır.

‘Acil’ veya ‘acele’ diye tabir edilen ameliyatları yapıyoruz. Kronik hasta takiplerimiz devam ediyor. Bunun yanında tüm acilleri kabul ediyoruz. Ameliyatlarımız ise Kolan Hastanesi, Girne Akçiçek ve Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapıyoruz. Kolan Hastanesi küçük bir hastanedir, bu yüzden diğer iki hastaneden de yardım alıyoruz. Her türlü acil başvuruyu da kabul ediyoruz. Acil ameliyat hastanın görüldüğü gün veya saatler içinde yapılması gerek, acele olanlar ise tümör hastalarıdır ve makul süre içinde yapılması gerek. Bu zaman dilimi 1 hafta ile değişebilir. Bir de planlanan ve hasta ile karar verilen, acil olmayan ve ileride yapılabilecek ameliyatlar var. Acil ve acele ameliyatları yapıyoruz, ama planlı ameliyatlar DSÖ’nün de önerisi ile yapılmaması gerek. Hem virüs kapma riski var, hem de virüslü ise durumunun kötüleşme riski var. İmkânlarımız ile yapabildiklerimiz bunlardır. Bu şekildeki fiziksel mekânlar ve imkânlar ile eski tempomuza dönemeyiz. Fiziksel olarak bu hastane hem servisler, hem de acil için yeterli değil. Bu süreç 3 ay ve üzeri devam ederse çok ciddi sıkıntılar doğacak.”

Endokrin ve Diyabet Bölümü Klinik Şefi Dr. Hasan Sav:

“Acil olanlar Kolan’a başvuruyor”

“Endokrin ve Diyabet olarak hastalarımızın çoğu poliklinik hastalardır. Merkezimize çağırıyoruz. Nalbantoğlu’ndaki diyabet bölümüne çağırıyoruz, orada bakıyoruz. Bunun dışında acil olanlar Kolan’a başvuruyor. Yatışları gerekirse uygunsa Kolan, yatak yoksa çevre hastanelere yatırıyoruz. Hasta başvuru sayımız daha düşüktür. Zaten rutin kontrollerin hastalarımızın dışarı çıkmasını istemiyoruz, ilaç temini için ise hasta yakınlarını devreye koyuyoruz. Bugüne dek önemli bir sıkıntı çok şükür yaşamadık. Diğer çevre hastanelerinde de başvurup ilaç temini yapanlar var. Mümkün olduğunca sokağa çıkmayı en az ihtiyaç haline getirmeye çalışıyoruz.”