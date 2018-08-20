Bayram tatiline DÖVİZ GÖLGESİ

Fehime ALASYA

Döviz krizi öncesinde Bayram tatili için yapılan erken rezervasyonlar tatilcilerin moralini bozdu. Kimi tatilciler rezervasyon iptalini düşünürken kimileri de mali sıkıntıyı göze alarak rezervasyonlarını değerlendirme yoluna gidiyor.

Cebindeki Türk Lirası ile Euro harcamaktan korkan vatandaş, ya tatilini iptal ettirmeyi ya da ileri tarihe ertelemeyi düşünüyor.

Bayram tatili için yapılan erken rezervasyonlar sayesinde turizm sektöründe hareketlilik yaşanacağı öngörülse de buna karşın dövizin yıl içindeki seyri piyasayı olumsuz etkiledi.

Yerli halkın yurt içindeki gazinosuz otellere yöneldiğinden yana hemfikir olan turizm acenteleri, buna etken olarak başta döviz olmak üzere, ekonomik sıkıntılar ve uçak bileti ücretlerini gösterdi.

Dövizin yıl içindeki seyrinden ötürü turizm sektöründe genel olarak bir düşüş yaşandığına dikkat çeken turizm acenteleri, bunun olumsuz yansımasını önümüzdeki yaz hissedileceği görüşünde.

Yurt dışı turlarının neredeyse durma noktasına geldiğini ifade eden turizmciler, gemi turlarına artık hiç talep olmadığını anlattı, tüm bunlara neden olarak ise dövizi gösterdi…

Özboğaç “Ciddi kayıplara maruz kaldık”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ise uzun süreli bayram tatilinde yurtiçi otellerinin yüzde 99 doluluk oranına ulaştığını ifade ederken, yerli halkın tatil talebinin yurt içi yönünde olduğunu belirtti.

Özboğaç, uçak biletlerindeki yüksek fiyatların ise İngiltere pazarından ülkemize gelen turist akşında ciddi kayıplara neden olduğunu dile getirdi.

YERLİ OTELLERDE YÜZDE 90 ORANINDA DOLULUK:

Turizm acenteleri, yerli halkın yurt içindeki gazinosuz otellere yöneldiğini dile getirirken, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç ise otellerdeki doluluk oranının yüzde 90 oranlarına ulaştığını belirtti.

TURİZM ACENTELERİ NE DEDİ?

Özgür Tahiroğlu (Side Turizm):

“Genel olarak turizmde düşüş var, yansımasını da önümüzdeki yaz çok hissedeceğiz”

“Yerli halk harcamalarından ilk önce tatil giderlerini kesti. Erken rezervasyonlarda sıkıntı yaşanmadı ama şimdiki tatil planları neredeyse durdu. Yurt dışı turlarını çok fazla etkiledi. Uçak biletleri çok fırladı, bu da olumsuz bir etken.

Geçmiş yıllara göre yerli halkın tatillerinde Avrupa ve üçüncü hedef ülkeler için çok düşüş oldu. Yıl içinde yurt dışı yönünde olan bu genel düşüş artık Türkiye yönünü bile etkiliyor oldu. Yerli halk yurt içerisine yöneldi, gazinosuz otelleri tercih eder oldu. Fiyatlar buna büyük etken… Döviz, bayram için olan erken rezervasyonları çok etkilemedi ama yeni rezervasyonları çok etkiledi. Genel olarak turizmde düşüş var, yansımasını da önümüzdeki yaz çok hissedeceğiz.”

Fethiye Karahasanoğlu (Sayar Turizm):

“İnsanlar yurt dışı harcamalarından korkuyor, tatilini ileri vadeye almak isteyenler bile oldu”

“Bayram tatili önceden belli olduğu için erken rezervasyonlar zaten yapılmıştı. Döviz son andaki rezervasyonları biraz etkiledi ama iptaller gelmedi. Yeni rezervasyon anlamında gelen talepler yurt dışı için çok düştü. TC yönüne talep kısmen daha iyi ama yurt dışı talebi çok düştü. Sadece tur ücreti değil, harcamalardan korkuyor, bu yüzden yurt dışı rezervasyonları çok etkilendi. Yurt dışı tatilini ileri vadeye almak isteyenler bile oldu.”

Ali Polatkan (Polatkan Turizm):

“Yurt dışı turları için son 20 yılın en kötü senesini yaşıyoruz”

“Döviz birçok sektörü etkiledi fakat en çok turizmi etkiledi. Kurların bu tırmanışı bayramdan hemen öncesine geldiği için erken rezervasyonlu bayram turlarını etkilemedi. Genelde vatandaş ada içini tercih etti, hem morallerin bozukluğu hem de ekonomi yurt dışı turlarını etkiledi. Fakat bu yükseliş yıl boyudur vardı, bu yüzden insanlar öncelikli turizm harcamalarından kısıtladı. Özellikle yurt dışı turları dibe vurdu, talep Türkiye turlarına biraz daha iyi oldu. Türkiye’ye yapılan ucuz paketler nedeniyle yönelme oldu, bunlar da en fazla beş gün olarak sınırlandı. 10 günlük turlar, 1 haftalık turlar kalmadı. Uçak biletleri de buna çok büyük etkendir. Hem ülkeye giriş hem de çıkışlarda olumsuzluklar görüldü.

Ekonomideki istikrarsızlık ülkeyi darmadağın etti. Yurt dışı turları için son 20 yılın en kötü senesini yaşıyoruz. Gemi turları neredeyse sıfıra indirgendi. En az bin 500 Euro ile olan bir gemi turunu hiçbir aile tercih etmez oldu, hiç talep yok.”

Mustafa Akyön (Bakyön Turizm):

“İnsanlar yurt dışı rezervasyonlarını iptal etmenin yolunu arıyor çünkü harcamaları Euro olacak”

“Özellikle yurt dışı turlarını çok etkiledi çünkü yurt dışı turları neredeyse iki katı azaldı, uçak bileti fiyatları da arttı, insanlar ekonomik sıkıntıya girdi. Her sektörde olduğu gibi turizm de çok kötü etkilendi. Ülkeye gelen turist akışını iyi değerlendirir, bu sayıyı arttırırsak çok iyi olur. Yerli halk artık yurt içi gazinosuz otelleri tercih eder oldu. Erken rezervasyonları çok etkilemedi ama insanlar iptal etmenin yolunu arıyor çünkü harcamaları Euro olacak, iptal etmek isteyen çok insan oldu. Ocakta yurt dışı turu alan kişiler parasını Euro’ya çevirmeye korkuyorlar. Önlem alınmazsa daha da kötüye gideceğiz.”





Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç:

“Yerli oteller yüzde 90’ın üzerinde doluluğa ulaştı”

Yerli halkın tatil talebinin yurt içi yönünde olduğunu belirten Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, uzun süreli bayram tatilinde yurtiçi otellerinin yüzde 99 doluluk oranına ulaştığını ifade etti.

Özboğaç, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede şunlara değindi:

“Bayram Dolulukları iyidir. Hareketlilik yaşayacağız, yoğunluk olacağı beklenmektedir.

Otellere yerli halkın da talebi yüksektir. Uçak fiyatlarının maliyeti, Türkiye’deki otel fiyatları gibi birçok etken bunu tetikliyor. Halk olarak da arzumuz tüm tesislerimize yerli halkın ilgi göstermesidir.

Bunun yanında TC’den gelen turist yoğunluğu var. Yerli oteller yüzde 90’ın üzerinde bir doluluğa ulaştı.”

“Ekonomik kriz başlangıcı Türkiye’den gelen misafirleri çok fazla etkilemedi”

“Ekonomik kriz başlangıcı TC’den gelen misafirleri çok fazla etkilemedi çünkü rezervasyonlar aylar öncesinden yapılmıştı. Türkiye için ise daha uygun fiyatlara konaklama imkânı bulan turistler, TL’nin değer kaybını fırsat bildi.”

“İngiltere pazarında ciddi kayıplara maruz kaldık”

“İlk altı ayda Ercan’dan ülkemize olan İngiliz girişi yüzde 33 azaldı. Bu da ciddi bir kayıptır. Küçük tesislerimizde buna bağlı sıkıntılar görülüyor.

Bu ülkenin tek bir çaresi var o da turizmdir. Turizme çok önem vermeli ve bu uğurda çalışmalar yaparak İngiltere pazarına çok dikkat etmemiz gerek. Bu pazarda ciddi kayıplara maruz kaldık.

Bir yarıya 1 milyon 500 bin İngiliz turist diğer yarısına ise 50 bin turist gelmesi çok acıdır.”