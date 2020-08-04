Bayram tatilinde ‘içe açıldık’

Covid-19 salgını ile iç turizmin de bu bayramdaki tatil seyri değişti. Yurt dışına çıkmanın külfet olduğu ve insan sağlığını tehlikeye attığı salgın döneminde vatandaş bayramda iç turizme yöneldi. Girne, Bafra bölgesi veya Karpaz bölgesindeki tatil alanlarına akın etti.

Karpaz bölgesinde çadır kuran birçok kişi sahilde renkli görüntülere sahne olurken, birçok otel bayram süresince yerli halktan yoğun ilgi gördü.

Hafta içi yabancı turist akışı olmaması nedeniyle gelirinin düştüğünden dert yanan Dipkarpaz esnafının yüzü dört günlük Kurban bayramı tatilinde bir nebze de olsa güldü.

Hafta içi aradığı ilgiliyi ‘yabancı turist olmaması nedeniyle’ göremeyen Karpaz esnafı, bayram tatilinde bölgeye yönelen yerli vatandaş sayesinde adeta sezonun siftahını yaptı.

Dipkarpaz bölgesinde çadır kurulan pek çok sahil şeridinde çoluk çocuk herkes, gündelik sorunlardan sıyrılıp, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Girne ve Bafra bölgesinde tatil yapmayı tercih eden birçok kişi ise aqualı havuzlarda eğlenceli saatler geçirdi.