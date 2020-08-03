Bayram bugün sona eriyor

Kurban Bayramı bugün sona eriyor. Dört günlük bayram tatilinin ardından yarın resmi iş yerlerinde işbaşı yapılacak.

Koronavirüs önlemleriyle kutlanan Kurban Bayramında, bayramlaşma, maske ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayram tebriği ve Lefkoşa’da belediyenin kurduğu bayram yeri, salgın tedbirleri nedeniyle bu bayramda yoktu.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 derece civarında seyrettiği bayram boyunca vatandaşlar plajlara giderek serinlemeye çalıştı. Kıbrıs’ın doğal güzellikleri ve yeşiliyle ünlü Karpaz bölgesi de bayram tatilinin en çok tercih edilen mekanlarından oldu.

Ölümlü trafik kazasıyla başlayan Kurban Bayramı boyunca polis ve belediyeler, önlemler aldı.

Lefkoşa - Dikmen ana yolunda Perşembe gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım yaşamını yitirmiş, iki kişi de yaralanmıştı.

Merkezi Cezaevi’nde bayram nedeniyle yapılan açık görüş, koronavirüs önlemleriyle bugün de devam edecek.

Bu arada, Bayramdan dolayı KKTC ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerinde de artış oldu. Ercan Havaalanı’nda geçen haftaya göre hareketlilik yaşanıyor.