“Batı kapısı Pilelilere açılsın”

Pergama (Beyarmudu) ‘Geçiş Noktası’ Pileliler için ‘eziyete’ döndü… Bölgeliler ‘artık yeter’ dedi, çözüm önerisi de verdi:

TL’nin değer kaybı ile Beyarmudu Geçiş Noktası’nda artan yoğunluk, Pergama esnafına can kattı, Pileli’nin ‘çilesini’ artırdı…

Özellikle kuzeyden akaryakıt alımı, alış veriş ve Larnaka Havaalanı’na ulaşım için kullanılan geçiş noktasında gün be gün artan yoğunluk, ‘mecburen’ bu geçiş noktasını kullanmak zorunda olan Pileliler için ‘mağduriyet’ yaratıyor… Uzayan kuyruklarda ‘saatlerce’ beklemek zorunda bırakıyor…

Fehime ALASYA

Beyarmudu Geçiş Noktası’nda bölge esnafına can katan yoğunluk adeta yerli halkın ‘çilesi’ oldu…

Bölgedeki tüm taraflarla görüşen YENİDÜZEN, sıkıntıyı ve çözüm önerilerini dinledi.

Beyarmudu köyünde yaşayıp Kıbrıs’ın güneyine veya Pile köyüne geçmek isteyenler, her gün dakikalarca Beyarmudu Geçiş Noktası’nda beklerken, Pile’den Beyarmudu’na veya kuzeye geçmek isteyen bölge sakinleri de aynı durumla karşı karşıya kalıyor.

Her iki köy halkı da aynı durumdan muzdarip olduğunu ifade ediyor, yoğunluğun ekonomiye olan katkısından ötürü memnuniyet dile getiren bölge esnafı ise vatandaşın tepkisinde haklı olduğunu dile getirerek, geçişlerdeki kuyrukların hafiflemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bölge sakinleri ve esnaf, Beyarmudu Geçiş Noktası’nın, kuzeye geçip akaryakıt alımı veya alışveriş yapmak isteyen Kıbrıslı Rumlar ile Larnaka Havaalanı’ndan gelen ve kuzeye geçen turistlerin kullanımından ötürü yoğun olduğunu belirterek, kendileri için köy içerisindeki Batı Kapısı’nın açılmasını istiyor.

Belediye ve Muhtar’ın ‘Batı Kapısı’ girişimi…

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Pile Türk Muhtarı Veysal Güden ise bu yönde girişimleri odluğunu belirterek, çalışmalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Larnaka Havaalanı’ndan gelen ve kuzeye geçen turistlerin ulaşımını sağlayan Turist Operatörü Oğuz Dereseven ise taşıdığı turistlerin ve kendisinin yaşadığı sıkıntıları anlatarak, geçişlerdeki yoğunluğun bir an önce giderilmesi gerektiğini savundu.

Turist Operatörü Oğuz Dereseven: “Ülkeye gelen turistlere güzel bir imaj bırakmıyoruz”

Bölgedeki geçiş kapısını sürekli kullanan ve turist taşıyan Turist Operatörü Oğuz Dereseven, bu geçişlerdeki yoğunluğun güzel bir imaj bırakmadığını ifade etti.

Dereseven, “Bu kuyruklarda bir saatten fazla bekliyoruz. Artık neyle karşılaştıracağımızı da kestiremiyoruz. İki kez uçak kaçırdık. Turistler bize küfretti, insanların biletini ödemek zorunda kaldım. Buradaki yoğunluk çekilir çile değil. Ülkeye gelen turistlere güzel bir imaj bırakmıyoruz. Buradan bir daha geçmeyeceklerini, başka kapı kullanacaklarını söyleyenler de oluyor, bir daha gelmeyeceğim diyen de oluyor… İsrail, Almanya, İngiltere, dünyanın birçok ülkesinden yolcu taşıyoruz, bu çok kötü bir izlenim bırakıyor.” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip:

“Önceliğimiz batı kapısının açılması”

Geçişlerdeki yoğunluğun özellikle Pile halkını mağdur ettiğini belirten Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, batı kapısının açılması yönünde girişimleri olduğunu anlattı. Edip’in ifadeleri şöyle:

"Bölgedeki sıkıntılar büyük. Hem dövizden dolayı Güneye kayan ekonomi yoğunluğu, hem de turistik ulaşımından kaynaklı bir yoğunluk var. Buradaki mağdurlar Pile’de yaşayan kişilerdir.

Bu insanların ihtiyaç amaçlı, mecburi seyahatleri var. Bu yüzden sıkıntı büyük… Gerek Dışişleri, gerek Güvenlik Kuvvetleri gerekse Başbakanlık ile görüştük. Toplantıları vardı, henüz netice alamadık. Batı barikatının kullanılmasını talep ettik, olumlu gözle bakıyorlar, henüz cevap alamadık ama olumlu baktıklarını düşünüyorum.”

“Güneye geçenler didik didik aranıyor…”

“İngiliz'ler buna çok sıcak bakmıyor ama Türk yetkililer bunu kullandırılmalılar. Ülke ekonomisinin şu anda ayakta durması, güneydeki alışverişin buraya kaymasıdır. İngiliz yetkililer didik didik arıyor, güneyden kuzeye gelenleri ise hiçbir şekilde kontrol etmiyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarını ve düşüncelerini yansıtıyorlar. İyileştirme konusunda bu barikatın açılması, gerekirse muhaceret polisinin arttırılması olumlu etki yaratacak. Tüm kapılarda yetersiz personel sıkıntısı var, burada da aynı...

Bizde de vatandaşlar trafikten çok şikayetçi. Bölgede üç tali yola giriş ve çıkışlar kapanıyor. Ana giriş kapısının genişletilmesi şu anda mümkün değil. Günün sonunda şu anda konuşulan formüllerden biri de bir kapının giriş, diğer kapının çıkış olması yönünde çalışmalar yapılabilir. Ama önceliğimiz batı kapısının Pile halkına açılması, bu yönde bir rahatlama sağlanmasıdır”.

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden:

"Okula giden çocuk yatağından bir saat erken kalkıyor, ömrümüzden her gün iki saat çalınıyor…"

Geçişlerdeki yoğunluğun nedenlerine değinen Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, özellikle Pile’de yaşayan vatandaşların bu yoğunluktan çok olumsuz etkilendiğini dile getirerek, Beyarmudu sakinlerinin gayrı yasal olarak kullandığı batı geçiş kapısını kullanmaları yönünde girişimde bulunduklarını kaydetti.

Gelinen aşamayı YENİDÜZEN’e değerlendiren Güden, “Son sözü söyleyecek olan diplomasidir” dedi.

Güden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğunluğun üç sebebi var. Biri ve en önemli etken akaryakıt. Taraflar arasında ciddi bir fark var. Güneyden kuzeye, istasyona geçip akaryakıt alınıyor. İkincisi de hava alanı olayıdır. Larnaka Havaalanı'ndan geçen küçük toplu taşımaların trafiği, üçüncüsü ise alışveriş... Bunların yanında kuzeyden güneye geçen inşaat işçilerin yoğunluğunun artması da var. Sabah da akşam da aynı yoğunluk oluyor ama en fazla akşamüzeri veya öğlen saatleri. Belli bir rutini de yok, kimi zaman öğlen, kimi zaman gece... Güneydeki tatil, çalışma saatlerine bağlı.

Beyarmudu geçiş noktası, resmi geçiş noktası olarak biliniyor. Buraya yakın mesafede ise yine köy içinde resmi olmayan ama polis kontrolünde kullanılan Beyarmudu Batı Kapısı olarak adlandırılan geçiş noktası, sadece Beyarmudu sakini olup, İngiliz Üstleri bölgesinde ikamet eden veya üstler bölgesinde bahçesi, ağılı olan insanlara özel bir geçiş hakkı veriliyor. Yıllardır biz de Pile sakinleri için bu noktayı kullanmak istediğimizi talep ediyoruz. Burası İngiliz Üstleri'nin yönetiminde ve kontrolünde olan bir noktadır, o yüzden sorun yaşıyoruz.

“İnsanların artık sinirleri bozuldu”

“En ufak şeylerde dahi planlı yaşamayı öğrendik. Ama rutinin dışında olan işler de var, bu büyük sorun. Her gün birer saat zamanımız çalınıyor. İnsanların artık sinirleri bozuldu. Olmayacak şeylere tepki gösteriyorlar. Okula giden çocuk yatağından bir saat erken kalkıyor, ömrümüzden her gün iki saat çalınıyor. Geçişler çok dar, bazen otobüs geldiği zaman gidiş geliş kapanıyor. Personel artsa da olmaz, geçiş alanı genişleyemez, bir sorun olsa geri dönemezsiniz, duracak cep yok...

“Pileliler batı geçiş noktasına kaymalı”

“Talebimiz Batı geçiş noktasına kaymamızdır. Bununla ilgili çok sıkı çalışmalarımız sürüyor. Öncelikle bu trafiğin dışına çıkıp gidiş gelişlerimizi rahatlatmak istiyoruz. Bence genel olarak çözüm, bir noktanın geçiş, bir noktanın dönüş olmasıdır. İngiliz Üstü ile de Dışişleriyle de tüm ilgili mercilerle görüştük. Son sözü söyleyecek olan diplomasidir.

500 nüfuslumuz var ama 150 kişidir günlük geçiş ihtiyacımız, vatandaşımızın bu yönde batı noktasından geçişlere öfkesi var. Talebimiz oraya kaymak. Gerekli girişimleri uzun zamandır yapıyoruz, yanıt bekliyoruz."

Beyarmudu esnafı ne dedi?

Demet Karabıyıklı (Market İşletmecisi):

“Yedi yıldır bu işi yaparım,

ilk kez bölgemiz, işlerimiz bu kadar canlandı”

“Bence geçiş noktasındaki personel az ve işlem yapma yeri de az diye bu yoğunluk yaşanır. Biz esnaf olarak bu yoğunluktan memnunuz ama vatandaşın yaşadığı bu geçiş yoğunluğu olmamalı. Bölge çok canlandı, esnaf memnun ama vatandaş çok dertli. Bu konuya acil çözüm bulmalılar. Yedi yıldır bu işi yaparım, ilk kez bölgemiz, işlerimiz bu kadar canlandı, bu yönelimden çok memnunuz. Kıbrıslı Rumlar ve kuzeye gelen turistler Larnaka Havaalanı’ndan inip, buradan kuzeye geçiyor, bölgemizde de mola veriyor. Bölgedeki esnaf hareketlendi. Fakat geçişler çok sorun oldu, çözüm bulunmalı.”

Mehmet Karabıyıklı (Meydoş Kebap):

“Geçişler rahat olsa esnafın daha çok yüzü gülecek”

“Beyarmudu’nda olan sıkışıklığın esnafa hiçbir faydası yok, geçişler rahat olsa esnafın daha çok yüzü gülecek. En çok da köylüler bu yoğunluktan mağdur, insanlar tarlalarına bahçelerine gidemez oldu, köydeki en az 2,3 tali yok tıkanıp kalıyor. Euro’nun yükselmesiyle olan bu yoğunluk, hem turistlerin hem de Kıbrıslı Rumların bölgeye olan talebini arttırdı. Bu yönde çok müşterimiz var.”

Hasan Kitaplı (Kitaplı Döviz):

“Esnaf olarak yoğunluktan memnunuz ama insan yoğunluğundan, bu geçişlerden değil…”

“Batı kapısı çalışsa daha iyi olur. Tek bir yönden gidiş-geliş veriyorlar, herkes mağdur oluyor. Acil olarak bir önlem bulmalılar. Yanımda çalışan görevli kız Pile’den gelirken aracını uzağa park ediyor ve barikatı yürüyerek geliyor, her gün bu trafik çekilir çile değil. Esnaf olarak yoğunluktan memnunuz ama insan yoğunluğundan, bu geçişlerden değil…”

Pileliler artık bezdi…

Beyarmudu Kapısındaki geçişlerindeki yoğunluk adeta yerli halkın ‘çilesi’ oldu… Hem Pile hem de Beyarmudu sakinleri bu geçişlerde saatlerce beklemekten bezmiş durumda…

Mecbur kalmadıkça köyden çıkmadığını dile getiren Pile sakinleri, deyim yerindeyse artık çıldırmış durumda…

Her gün saatlerce süren geçiş kuyruğuna takılan vatandaş, bıkıp usandı.

Köy içerisinde Beyarmudu Geçiş Kapısı’na birkaç metre mesafede olan ve Beyarmudu sakinlerinin kimi zaman gayri yasal yollardan kullandığının da ifade edildiği ‘batı kapısı’ olarak adlandırılan geçiş noktasını kullanmak isteyen Pile sakinleri, tek çözüm olarak bu yolu görüyor.

Bu geçiş noktasının açılmasıyla, güneye geçen Kıbrıslı Rumlar ve yoğun olarak bu noktayı kullanan turistlerden ayrıştırılmak istenen Pile sakinleri, “Arabada hastam var, geçmek için bir saat istedim, diğer barikat da boşta durur, bu olur şey değil. “Çok büyük utanmazdık, gereğinden fazla…” diyerek isyan etti.

Pile’de yaşayan vatandaşlar, kendilerinin kuzeye geçişlerde ayrı öncelik sahibi olması gerektiğini belirtirken, batı kapınsın bölge sakinlerine açılması gerektiği konusunda hemfikir olan Beyarmudu sakinleri de bu yoğun geçişlerden yaka silkti.

Bölgeliler ne dedi?

Mehmet Kerim Yahi (Pile sakini):

"Arabada hastam var, bir saat bekledim…

Diğer barikat da boşta durur, olur şey değil…”

"Çok büyük utanmazdık, gereğinden fazla… Arabada hastam var, geçmek için bir saat istedim, diğer barikat da boşta durur, bu olur şey değil. Doğu ve Batı kapısı diye iki geçiş var. Bir barikat daha açılması gerek, en azından yoğun günlerde açılmalı. Normal günlerde bekliyorum ama acelemiz varken olmaz. 1963'te bize Kıbrıslı Rum'ların yaptığını şimdi Türk'ler yapar, daha ziyadesini... Bizim için çok büyük bir sorundur. Artık mecbur kalmadıkça köyden çıkmıyoruz."

Özür Sakallı (Pile sakini):

"Pile’de yaşayanlara öncelik tanınmalı,

acil durumları göz önünde bulundurmalılar”

"Geliş gidişlerde zorluktan başka bir şey yok. İşe sürekli geç kalıyoruz, saatlerce bekliyoruz. Bazen yarım saat, bazen bir saatten fazla bekliyoruz. Çoluk çocukla perişan oluyoruz. Her gün bagajlarımızı açıyorlar, artık usandık. Mali krizle, Güneyden geçişler arttı ama Pile’de yaşayanlara ayrı öncelik tanınmalı. Acil durumları göz önünde bulundurmalılar."

Hasan Savaş Sakallı (Pile sakini):

"Köylünün sabrı tükendi, olmadı eyleme gideceğiz"

"Eziyet büyük, bu çilenin ne zaman biteceğini merakla bekliyoruz. Günde iki, üç saatimiz kapılarda geçiyor. Her yeden soğuduk, canımız hiçbir yere gitmek istemiyor. Euro'nun çıkması güneyden kuzeye geçişleri arttırdı. Kuyruklar her gün uzayıp gidiyor, batı geçiş noktasını bize açmaları çok önemli. Bizim için hayati önemi var. Düğün olur, hazırlanıp çıkıyoruz, saatlerce bekliyoruz. Gece on gibi bile yoğunluk olabiliyor, saati de belli değil, bir anda hiç ummadık saatte trafiğin göbeğine düşüyoruz. Geçin noktası panayır oluyor. Köylünün artık sabrı tükendi. Olmadı eyleme gideceğiz."

Hacer Fındık (Pile sakini):

"Artık usandık, eylemse eylem, ne gerekirse yapacağız "

"Barikat yüzünden her gün geçmez olduk. Uzun kuyruklar bizi bezdirir. Saatlerce bekleriz, muhtar bazı işlemler yaptı, batı kapısını açsınlar, oradan geçmemiz daha iyi olur, en azından sıra beklemeyiz. Artık usandık, eylemse eylem, ne gerekirse yapacağız."

Mehmetali Korkmaz (Beyarmudu sakini):

“Hastası olan var, acil işi olan var, bu her zaman çekilir çile değil”

“Kapıdaki çalışanları arttırmaları gerek, aksi halde bu sorun çözülmez. Ancak elemanlar ve işlem yapan noktalar çoğalırsa geçişler rahatlayacak. Batı barikatı Pilelilere de açılmalı. Hastası olan var, acil işi olan var, bu her zaman çekilir çile değil. Bu açıdan bölgeye olumsuz etkisi vardır. Çoğu zaman uzayan kuyruklarda tartışmalar bile çıkıyor. Bölgenin yerlileri bu sorundan bıktı…”

Ahmet Kozansoy (Beyarmudu sakini):

"Sabah işçiler, gidenler gelenler mağdur olur"

"Bu yoğunluğu görüyoruz, acil bir işim olmadıkça yola kesinlikle çıkmıyorum. En çok da akaryakıt almaya geliyorlar, alışveriş yaparlar, ondan kalabalık olur. Sabah işçiler, gidenler gelenler mağdur olur. Bu soruna çözüm bulunmalı."