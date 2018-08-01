‘Batan’ geminin devleti (!)

RAKAMLARLA İSTİHDAM:

Şu anda devlette çalışan KTHY çalışanı sayısı: 297

Kamuda görev yapan CAS personeli sayısı: 101

ETİ Teşebbüsleri Ltd personeli olup, şu anda devlette görev yapan kişi sayısı: 34





Ercan Havaalanı'na yer hizmeti veren iki şirketten biri olan Cyprus Airport Services(CAS)’ın yaşadığı mali sıkıntı, bugüne kadar tasfiye edilen veya bu alanda çalışmaların sürdüğü devlet kurumları ile kamuya yapılan istihdamları bir kez daha gündeme taşıdı. Bu güne kadar iflas eden 3 devlet kurumunun 432 çalışanı devlete istihdam edildi. CAS'ta ise "özel mi devlet mi" tartışması sürüyor

EN FAZLA KTHY ÇALIŞANI… Farklı zaman aralıklarında iflas bayraklarını çeken KTHY, CAS ve ETİ Teşebbüsleri Ltd’den kamuya aktarılan, şu anda devlette çalışan personel sayısı 432 olarak belirlendi. Personel Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre bu çalışanların 297’si KTHY, 101’i CAS, 34’ü de ETİ Teşebbüsleri Ltd personeli.

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan, Özelleştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından 2012 yılında KTHY, 2013’te de ETİ çalışanlarının devlette geçici statüde işe başladığını aktararak, 2015’de ise KTHY çalışanı olup, protokolle CAS’a görevlendirilen bir kısım çalışanın kamuya aktarıldığını belirtti.







Haziran 2018’te devletin kasasından 41 bin 14 çalışan ödendi.

Bunların 13 bin 660’ı emekli, 12 bin 266’sı kadrolu, 3 bin123’ü geçici personel…

Verilere göre; 3 bin 665 kişi ‘muhtaç/yoksulluk’, 23 kişi ‘koruyucu aile’, 243 kişi ‘malul gazi’, 100 kişi ‘malül’, 354 kişi ‘şehit ailesi’, 4600 kişi ‘özürlü’ maaşı alıyor.

Ayşe GÜLER

Ercan Havaalanı’na yer hizmeti veren iki şirketten biri olan Cyprus Airport Services(CAS)’ın yaşadığı mali sıkıntı bugüne kadar tasfiye edilen veya bu alanda çalışmaların sürdüğü devlet kurumları ile kamuya yapılan istihdamları bir kez daha gündeme taşıdı.

Farklı zaman aralıklarında iflas bayraklarını çeken KTHY, CAS ve ETİ Teşebbüsleri Ltd’in şu anda kamuda çalışan personel sayısı 432 olarak belirlendi.

Personel Dairesi’nden alınan resmi bilgiye göre bu çalışanların 297’si KTHY, 101’i CAS, 34’ü de ETİ Teşebbüsleri Ltd personeli. Çalışanların 221’i kadın, 211’i erkek…

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan, Özelleştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından 2012 yılında KTHY, 2013’te de ETİ çalışanlarının devlette geçici statüde işe başladığını aktararak, 2015’de ise KTHY çalışanı olup, protokolle CAS’a görevlendirilen bir kısım çalışanın kamuya aktarıldığını belirtti.

Öte yandan 2003 ve 2005 yıllarında Akdeniz Garanti Bankası ve bu durumda olan diğer bankaların çalışanlarının da Bakanlar Kurulu kararı ile geçici memur ve geçici işçi statüsünde kamuda göreve alındığını söyleyen Eraslan, söz konusu kişileri Özelleştirme Yasası’nı kapsamadığını ifade etti.

KTHY çalışanları ilk sırada

Personel Dairesi’nden alınan veriye göre; geçmiş yıllarda tasfiye edilen veya bu aşamada olan devlet kurumlarından istihdam edilen, şu anda da kamuda çalışan toplam 432 personel bulunuyor.

Bu çalışanların 297’si tasfiye halindeki KTHY personeli oluşturuyor.

KTHY çalışanlarının bir kısmı 2012, bir kısmı da geçtiğimiz yıl Özelleştirme Yasası kapsamında genişletme yapılarak kamuya istihdam edildi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı’nda ise bu sayısı 296 olarak görülüyor.

101’i CAS çalışanı…

Şu anda kamuda çalışan, 2015’te devlete istihdam edilen çalışanların 101’i ise CAS personeli.

Hatırlanacağı üzere; 2015’te 2014’te yapılmayan istihdam yetkilileri de kullanmış, söz konusu tarihte 111’i CAS çalışanı kamuda işe başlamıştı.

Zamanla emekliye ayrılan, görevlerinden istifa edenler düşünüldüğünde bu sayı şu anda 101’e geriledi.

ETİ: 34 personel

6 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla ETİ Teşebbüsleri Ltd.’nin, pazarlık usulü özelleştirilmesinin ardından çalışanların bazıları kamuya aktarılmıştı.

Haziran 2018’e göre; kamuda çalışan ETİ Teşebbüsleri LTD personeli sayısı 34 olarak görülüyor.





Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan:

Şu anda 432 personel devlette

Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan, şu anda tasfiye edilen ya da bu aşamada olan 3 kurumdan toplam 432 personelin devlette çalıştığını söyledi, söz konusu kişilerin 221’inin kadın 211’nin ise erkek olduğunu belirtti.

Özelleştirme Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından 2012 yılında KTHY, 2013’te de ETİ çalışanlarının devlette geçici statüde işe başladığını aktaran Eraslan, 2015’de ise KTHY çalışanı olup, protokolle CAS’a görevlendirilen bir kısım çalışanın kamuya aktarıldığını belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Eraslan, 2017 yılında kapsamı biraz daha genişletilerek 19 KTHY çalışanının daha devlette işe başladığını da anlattı.

Ayrıca 2003 ve 2005 yıllarında Akdeniz Garanti Bankası ve bu durumda olan diğer bankaların çalışanlarının da Bakanlar Kurulu kararı ile geçici memur ve geçici işçi statüsünde kamuda göreve alındığını söyleyen Eraslan, söz konusu kişileri Özelleştirme Yasası’nı kapsamadığını ifade etti.

41 bin 14 kamu çalışanı

Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Haziran 2018’te devletin kasasından 41 bin 14 çalışan ödendi.

Bunların 13 bin 660’ı emekli, 12 bin 266’sı kadrolu, 3 bin123’ü geçici personel…

Verilere göre; 3 bin 665 kişi ‘muhtaç/yoksulluk’, 23 kişi ‘koruyucu aile’, 243 kişi ‘malul gazi’, 100 kişi ‘malül’, 354 kişi ‘şehit ailesi’, 4600 kişi ‘özürlü’ maaşı alıyor.