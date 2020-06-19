Başsavcı Yardımcısı Muavini Varol bağlılık yemini etti

Başsavcı Yardımcısı Muavini Ahmet Varol, Başsavcı Yardımcısı görevi için, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın huzurunda bağlılık yemini etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede siyasal ve ekonomik anlamda çeşitli sorunlar olabileceğini ama adaletteki sorunların mutlaka çok daha öncelikli olarak ele alınıp, aşılması gerektiğini belirterek, “Çünkü, adalet mekanizmasında yaşanabilecek en ufak tıkanma, halkta, vicdanlarda doğabilecek olan en ufak şüphe, kaygı o toplumun gelişiminde çok ciddi yaralar açmaya adaydır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki yemin törenine Başsavcı Sarper Altıncık, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, Savcı İbrahim Ruso, Savcı Ergin Atıcı, Başsavcılık Genel Sekreteri Tezay Sancarlı katıldı.

Yenim töreninde, Ahmet Varoğlu’nun özgeçmişi okundu, Varoğlu, “bağlılık yemini” etti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başsavcı Savcı Yarımcısı Ahmet Varol “bağlılık yemini” belgesini imzaladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, belgeyi imzaladığı kalemi Varol’a verdi. Tören Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuşması ile sona erdi.

“Doğruluk, tarafsızlık, hukuka bağlılık bizim de yegane beklentimizdir”

Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varaol’un önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, görevinde üstün başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hayırlı uğurlu olsun. Yemininizde de belirttiğiniz gibi, doğruluk, tarafsızlık, hukuka bağlılık bizim de yegane beklentimizdir, sizlerden bunun ötesinde başka bir şey beklemiyoruz. Devlet, sizlerin görüşleriyle, sizlerden gelecek olan Anayasa ve yasalara uygun, hukukun temel normlarına uygun görüşlerle işleyecektir. Sizlerden bu doğrultuda alınacak görüşler ne kadar hukuka uygun, Anayasa ve yasalara uygun bir çerçevede gelirse devlet de işlevini o denli hukuka uygun bir şekilde yerine getirebilecektir” diye konuştu.

Başsavcı Sarper Altıncık’ın yemin töreninde söylediklerine atıf yaparak, adalet mekanizmasının üç temel ayağından birinin Başsavcılık, yargı, savcılık ve savunma müessesesi olduğunu ve bunların adalet aygıtını oluşturduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Ülkemizde çeşitli sorunlar olabilir, siyasal anlamda olabilir, ekonomik anlamda olabilir ama adaletteki sorunlar mutlaka çok daha öncelikli olarak ele alınmalı ve aşılmalıdır. Çünkü, adalet mekanizmasında yaşanabilecek en ufak tıkanma, halkta, vicdanlarda doğabilecek olan en ufak şüphe, kaygı o toplumun

gelişiminde çok ciddi yaralar açmaya adaydır. O nedenle ben sizlere görev döneminizde üstün başarılar diliyorum. Halkımızın ve kamu vicdanının her zaman bu hak ve adalet duygusunu hissedeceği bir dönem olmasını diliyorum. Tümünüze de yeni dönemde başarılar diliyorum”

Bağlılık yemini şöyle:

“Ben Ahmet Varol, Başsavcı Yardımcısı görevimde, Kıbrıs Türk toplumuna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı kalacağıma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nı, yasalarını ve diğer mevzuatını koruyacağıma, görevimi doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde sadece vicdanımın emrine uyarak yapacağıma namusum üzerine yemin ederim.”

Başsavcı Yardımcısı Ahmet Varol’un özgeçmişi:

“31 Temmuz 1964 tarihinde Sevim Varol ve Namık Varol’un üçüncü çocuğu olarak Lefkoşa’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Atatürk İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu’nda, Ortaokulu Şehit Turgut Ortaokulu’nda ve liseyi Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetine müteakip, askerlik görevini yaptıktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak avukat olarak kaydını yaptırdı. 2 Ocak 2000 tarihine kadar serbest avukatlık yaptıktan sonra Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 3 Ocak 2000 tarihinde Savcı olarak atandı. Yüksek Savcılar Kurulu tarafından 2 Mayıs 2014 tarihinde Kıdemli Savcılığa, 1 Mart 2019 tarihinde ise Başsavcı Yardımcısı Muavinliği’ne atandı. Evli olup, biri kız, biri erkek, iki çocuk babasıdır.”