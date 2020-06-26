Başsavcı Kostas Kliridis istifa etti
Kıbrıslı Rum Başsavcı Kostas Kliridis, emeklilik tarihiyle ilgili baskılar üzerine görevinden istifa etti.
A+A-
Kıbrıslı Rum Başsavcı Kostas Kliridis, emeklilik tarihiyle ilgili baskılar üzerine görevinden istifa etti.
Güneydeki haber kaynakları, Kliridis’in, 8 Temmuz’da emekli çıkması gerektiğini ancak 31 Temmuz’a kadar görevde kalmak istemesi üzerine çeşitli yorumlara ve baskılara maruz kaldığını, bu sebeple de bugün istifasını sunduğunu duyurdu.
Bu haber toplam 178 defa okunmuştur
Etiketler : başsavcı, Kostas Kliridis
Önceki ve Sonraki Haberler