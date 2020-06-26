Başsavcı Kostas Kliridis istifa etti

Kıbrıslı Rum Başsavcı Kostas Kliridis, emeklilik tarihiyle ilgili baskılar üzerine görevinden istifa etti.

Güneydeki haber kaynakları, Kliridis’in, 8 Temmuz’da emekli çıkması gerektiğini ancak 31 Temmuz’a kadar görevde kalmak istemesi üzerine çeşitli yorumlara ve baskılara maruz kaldığını, bu sebeple de bugün istifasını sunduğunu duyurdu.