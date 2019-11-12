Başlar: "Süt sektöründe acil tedbirler alınmalı"

Süt İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, süt sektöründe büyük sıkıntılar olduğunu savunarak, “Acilen tedbir alınması gerekir aksi takdirde doğabilicek kötü neticeler ilerde telafisi edilemeyecek sonuçlar doğuracak” dedi.

Başlar yazılı açıklamasında, süt sektörünün, girdi maliyetlerinin, gaz, elektrik ve mazot ağırlıklı olarak çok büyük bir külfet altında ezildiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

“Süt fabrikalarinin plansız bir şekilde izin verilip çoğaltılması mevcut fabrikalar arasında haksız rekabeti oluşturmasına sebep oluyor. Her geçen gün üretim maliyetinin arttığı üretmenin zor ve yapılamayacak duruma gelmesinden endişe duyuyoruz. Gereksiz yere verilen süt fabrikası izinleride mevcut fabrikalar ile ayni sorunu yaşamak zorunda kalıyor. Zaten yetersiz olan süt miktarı ister istemez bölünüyor bir fabrikanın kar edebilir durumda çalışması için mevcut yatırım be kapasitesine işçi sayısına göre belirlenir süt miktarı düştüğü takdirde bu maliyet artmış oluyor. Tarım Bakanlığı ve hükümetten ciddi bir şekilde bu konuyu ele alıp değerlendirmesini istiyoruz.”

Başlar, süt sektörünün bir zincir halkası olduğuna ve bu halkanın birtanesinin de hayvancılık olduğuna işaret ederek, kilo başına verilen destek ayarlamasının hatalı ve yanlış olduğunu, bunun süratle düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Nakliyecilerin de iflas eşiğine geldiğini savunan Başlar, halkaların tümünde sıkıntı olduğunu kaydetti.