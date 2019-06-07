Başkasının kimliğine bürünen turist cezaevine gitti
Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki E.Ö., yeniden mahkemeye çıkarıldı.
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Ercan Havaalanı’nda KKTC’ye başkasına ait kimlikle giriş yapan 41 yaşındaki E.Ö., yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Mehmet Bayır, 5 Haziran’da KKTC’ye giriş yapan zanlı E.Ö.’nün başkası adına olan kimlikle giriş yapmak istediği esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Bayır, TC nüfus cüzdanının emare alındığını ve zanlının Almanya’ya gitmek için bu yolu seçtiğini beyan ettiğini söyledi.
Zanlının turist statüsünde olduğunu belirten Bayır, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)
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Etiketler : SAHTE KİMLİK, MAHKEME
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