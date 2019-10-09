'Başkanın Köpekleri' adlı çocuk kitabı tanıtıldı

Keti Klerides’in iki dilde kaleme aldığı çocuk kitabı “Başkanın Köpekleri”nin tanıtımı Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşti.

Tanıtım etkinliğinde minikler için stantlar da açılarak keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Klerides: "Elde edilen gelir hem kuzeydeki, hem de güneydeki ilgili vakıflara bağışlanacak"

Keti Klerides kitapla ilgili yaptığı konuşmada kitabının gelirini hem Kıbrıs'ın kuzeyinde hem de Kıbrıs'ın güneyinde lösemiyle ilgili iki vakfa bağışlayacağını belirterek, her iki vakfın temsilcilerine katkıları ve etkinliğe katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Kanari: "Kitap, yakınlaşma, birlikte yaşama ve gelecek adına önemli mesajlar veriyor"

Kıbrıs Rum Karaiskakio Vakfı Başkanı Popi Kanari de bir çocuk kitabı olması ve kısa bir kitap olmasına rağmen yakınlaşma, birlikte yaşama ve gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Kıbrıs çapında 45 bin ve toplamda 190 bine ulaşan bağışçı sayısına dikkati çeken Kanari, bunun nüfusa göre dünyada ulaşılan en büyük kan bağışçısı sayısı olduğunu söyledi ve bunun bir tutku ve adanmışlık meselesi olduğunu ifade etti.

Özer: "Bu kitap gelecek kuşaklara aktarılacak"

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer de iki dilde çok güzel bir kitap yazıldığını kaydederek, isimleri lösemiyle anılan Kemal Saraçoğlu ve Andreas Vassiliou’nun her zaman zihinlerde ve kalplerde yaşadığını belirtti.

İki toplumun da Kıbrıs’ta yeterince acı çektiğini belirten Özer, kitabın evladiyelik bir kitap olarak gelecek kuşaklara aktarılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kokteyle geçildi.

Başkanın Köpekleri...

İki dilde hazırlanmış ve 3 sokak köpeğinin hikayesini anlatan “Başkanın Köpekleri”nden elde edilecek gelirin tamamı Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş ve Kıbrıs'ın güneyindeki Karaiskakio Vakıflarına bağışlanacak.