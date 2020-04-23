Basın çalışanlarına Covid-19 testi

Basın Emekçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamada, gelecek hafta içerisinde tüm basın emekçilerine Covid-19 testi yapılmaya başlanacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, hükümetin sendikaların bu yöndeki talebine olumlu cevap verdiği ve en riskli çalışma grupları arasında olan basın mensuplarına da Covid-19 testi yapılacağı belirtildi.

Bahse konu testlerin hangi gün yapılmaya başlanacağının ve nasıl bir uygulama ile bu sürecin tamamlanacağının tüm detaylarını en geç gelecek hafta başına kadar açıklanacağı kaydedilirken, Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanlarına bu duyarlı davranış için teşekkür edildi.

Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Covid-19’un ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren biz örgütler olarak basın emekçilerinin kamu görevi yaptıklarının ve en riskli çalışma grupları arasında olduklarının altını defalarca çizmiştik. Bu bağlamda da basın emekçilerine Covid-19 testi yapılması yönünde birçok kez hükümete çağrı yapmış, bu konuda adım atılmasını talep etmiştik.

Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli, bugün önemli bir duyarlılık sergileyerek bizzat kendisi örgüt başkanlarını arayıp gelecek hafta içerisinde tüm basın emekçilerine Covid-19 testi yapılmayı başlanacağını ve bu konuda örgütlerle birlikte hareket ederek süreci en sağlıklı şekilde tamamlamak istediklerini bildirmiştir. Örgütler olarak sayın bakana ve tüm sağlık çalışanlarına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.

Bahse konu testlerin hangi gün yapılmaya başlanacağının ve nasıl bir uygulama ile bu sürecin tamamlanacağının tüm detaylarını en geç gelecek hafta başına kadar örgütler olarak tüm basın emekçilerinin bilgisine getireceğiz.

Saygılarımızla; Basın-Sen, KTGB, Dev-İş, Dış Basın Birliği, Bay-Sen, Haber Kameramanları Derneği ve KTSYD"