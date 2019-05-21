Başhekim Doktor Adil Özyılkan: “İyi bir sağlık hizmeti için çok çalışıyoruz”

163 DOKTOR… Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan'ın verdiği bilgilere göre; 163 doktorun çeşitli branşlarda görev yaptığı hastanede, 2 yıl öncesine göre anjiyo operasyonlarında ciddi artış var.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde günde 14 ile 18 arasında anjiyo yapılıyor. 550 yatak kapasitesi olan Lefkoşa Devlet Hastanesine günde en az 900 kişi başvuruyor.

ÖZYILKAN: “SAĞLIKTA SAAT KAVRAMI YOK”… Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, sağlıkta zaman ve sayı kavramının olmadığını belirterek doktorların saat gözetmeksizin mesleklerini icra ettiklerini, gece saat 02.00’de bir ameliyata giren doktorun sabah saat 06.00’da ameliyattan çıkmasını buna örnek gösterdi.

Devrim DEMİR

Basınla daha sağlıklı ve karşılıklı iletişim kurmak adına medya kurumlarına ziyaretler başlatan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Doktor Adil Özyılkan ve Başhekim yardımcısı Doktor Cenk Soydan dün YENİDÜZEN’i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, basınla her zaman daha sağlıklı iletişim kurmanın daha doğru bilgiler aktarılacağı hususuna değinen Özyılkan, hastanenin birçok sorununa da dikkati çekti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin nüfusa yetmediğine değinen Özyılkan, özellikle yatak sorunu yaşadıklarını da kaydetti.

Personel sıkıntısının yanı sıra hastanede birçok sorunun hala var olduğuna değinen Özyılkan, özellikle poliklinik yapan doktorların da günde 30 hasta dışında serviste baktığı hasta grubunun da olduğuna dikkati çekti.

Özyılkan, sağlıkta zaman ve sayı kavramının olmadığını belirterek, doktorların saat gözetmeksizin mesleklerini icra ettiklerini gece saat 02.00’de bir ameliyata giren doktorun sabah saat 06.00’da ameliyattan çıktığına değindi.

Özyılkan: “365 gün on call doktorum var”

Doktorların da çalışma saatleri ile bir takım sıkıntılar yaşadığına değinen Özyılkan, “Doktor sadece randevu sisteminde çalışmıyor. Servisinde baktığı, bir önceki gün ameliyat yaptığı ve bir gün sonra görmesi gereken hastaları vardır. Gece ameliyata giren doktorum var sabah saatlerine kadar ameliyatta kalıyor. 365 gün on call doktorum var, onun evi de sosyal hayatı da neredeyse yok” dedi.

Günde 900 kişinin başvurduğu hastanede 163 doktor var

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Doktor Adil Özyılkan'ın verdiği bilgilere göre; 1978 yılında hizmete giren Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin fiziki yapısı artan nüfusu kaldıramayacak duruma geldi. 163 doktorun çeşitli branşlarda görev yaptığı hastanede, 2 yıl öncesine göre anjiyo operasyonlarında ciddi artış var.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde günde 14 ile 18 arasında anjiyo yapılıyor.

550 yatak kapasitesi olan Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne günde en az 900 kişi başvuruyor.

İki-üç bin arası randevu talebi var

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Doktor Adil Özyılkan'a göre;

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne randevu sisteminde en az 2 bin 500 ile 3 bin arasında randevu talebi var. 1 doktor servisi haricinde günde 30 randevulu hastaya bakıyor, randevu saati ise 14.30’a kadar.

10 ayrı hattı bulunan Devlet Hastanesi’nde, çağrı merkezi ve web sayfası da güncel randevu alınabiliyor.

Ameliyathane eksikliği büyük sıkıntı

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin en büyük sıkıntılarından biri de ameliyathanelerin yetersiz oluşu… Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü için ameliyathanenin yetersiz olduğu dile getirilirken, Göğüs Cerrahi Doktoru 1, Plastik Cerrahi Doktoru 2, Acil Uzman bölümünde 2 doktor var.

Özyılkan: “Hasta sayımız artıyor”

Hasta sayısında sürekli bir artış olduğuna da vurgu yapan Özyılkan, özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydetti.

Hastaneye karşı vatandaşların da ön yargılı olduğuna işaret eden Özyılkan, sorunların çok olduğunu ellerindeki tüm imkanları kullanarak çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.