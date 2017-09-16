Başbakan, marşla “kaçış şeridi” açtı

Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan ve “kaçış kolları” olarak da ifade edilen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi dün törenle açıldı.

Kaçış kollarıyla, Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt yönünden gelen ve giden araçların Gönyeli çemberinde yığılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle sürücülere Gönyeli çemberi kullanılarak Gönyeli istikametinden Girne’ye; Girne’den Mağusa’ya; Mağusa’dan Lefkoşa’ya ve Lefkoşa’dan Gönyeli’ye; Gönyeli çemberine girmeden ayrılma şansı veriliyor.

Marşlar eşliğinde gerçekleşen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi açılış törenine, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Özgürgün ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün konuşma yaptığı törende, hükümetin projelerine dikkat çekildi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümette hizmetlerle anılmayı önemseyen bir kararlık olduğunu vurgulayarak, “Bazı çevrelerin ortaya koyduğu gibi devletimizin kaderi, halkımızın refahı, mutluluğu, huzuru ve güveni Rum tarafının insafına bırakılmış ‘çözüme’ mahkum değil” açıklamasında bulundu.

“KKTC’deki 188 bin motorlu aracın 48 bini Gönyeli Çemberi’nden geçiyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’de 188 bin motorlu araç olduğunu kaydederek, Gönyeli Çemberi’nden her gün 48 bin motorlu araç geçtiğini, bunun da ülkedeki araçların 3’te 1’i kadar olduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları projenin 2 bin 250 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde olduğu kaydeden Dürüst, projede yaklaşık 10 bin ton asfalt kullanıldığını ifade etti.

“2’nci etap proje üst geçit olacak ve 2018’de hayata geçecek”

Gönyeli Çemberi’nin 2’nci etap projesinin üst geçit olduğunu, bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Dürüst, Güzelyurt- Fuar Alanı ya da Girne-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doğrultusunda bir üst geçit yapılacağını, bu projenin 2018’de hayata geçeceğini kaydetti.

Yollarla ilgili projeler

Kemal Dürüst, Girne dağ yoluyla ilgili de açıklama yaptı.

Dürüst, bu projenin Ankara’daki ihalesinin tamamlandığını, ihaleyi kazanan firmanın belli olduğunu, projeye başlamadan önceki detaylar üzerinde çalıştığını söyledi, “Projede gecikme, projeyi hayata geçirme noktasındaki kararlı duruşumuzda gerileme yok” dedi.

Yedikonuk Sahil Yolu ile Gemikonağı-Yedidalga yolunun projelerinin önümüzdeki haftalarda başlatılacağını açıklayan Bakan Dürüst, Paşaköy-Vadili, Boğaziçi-Kuzucuk yollarıyla ilgili ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise törendeki konuşmasında Gönyeli Çemberi’ni, “KKTC’nin ulaşım merkezi, ülke ulaşımının kalbi” olarak niteleyerek, kısa sürede tamamlanan “Gönyeli Çemberi Projesi’nin” ilk etabının açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projenin, üst geçit olarak planlanan ikinci etabın tamamlanmasına kadar trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacağını ifade eden Özgürgün, projenin özellikle eğitim dönemi öncesinde tamamlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Başbakan, “Bu proje hükümetin halkın yaşamını kolaylaştırmaya önem verdiğini gösteren anlamlı bir projedir” dedi.

“2017 yılının ilk aylarından başlayarak devletimizi kökleştirmeyi, halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen projelere öncelik verdik” şeklinde konuşan Başbakan Özgürgün, önümüzdeki günlerde çeşitli projelerin temel atmalarını ya da açılışlarını yapacaklarını vurguladı.

Başbakan, sağlıkta, tarımda, eğitimde ve turizmde birçok çalışmanın devam ettiğini belirtti.