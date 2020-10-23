"Barışı gençler getirecek"

UniteCyprusNow, Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında çözüm için siyasi kararlılık gösteren siyasetçilere ihtiyaç olduğuna işaret ederek; "Her iki tarafça kabul edilebilecek siyasi bir çözümü desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Yapılan açıklamada harekete katılma çağrısı da yapıldı.

UniteCyprusNow'dan yapılan açıklama şöyle;

"İki turlu seçimin ardından Sayın Ersin Tatar Kıbrıslı Türklerin yeni lideri olarak seçilirken Sayın Mustafa Akıncı siyasi kariyerini sonlandırdığını duyurmuştur.

Sonuçlar bizlere özellikle Crans Montana sonrasında çözüm umutlarının azalması, tarafların işbirliğinden kaçınması, milliyetçi çevrelerin yarattığı olumsuz iklim, geçişlerin önündeki engeller, pandemi sonrasında oluşan ekonomik kaygılar ve Türkiye’ye giderek artan ekonomik bağımlılık, bir çok Kıbrıslı Türk’ün bölünme yönünde bir siyaset güden Sayın Ersin Tatar’a oy vermesinin sebepleri arasında yer aldığını net bir şekilde göstermiştir. Bu tercihin siyasi, ekonomik ve sosyal gerekçelerini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir ama Türkiyeli yetkililerin ve siyasi figürlerin açıkça itiraf ettiği üzere Türkiye’nin Sayın Ersin Tatar’ın seçilmesi ve önceki lider Sayın Mustafa Akıncı’nın kaybetmesi yönünde ağır müdahalelerde bulunduğunu da not alıyoruz

Eşit ve adil olmayan bu kampanyaya ve oylamadan önce yapıldığı söylenilen ihlallere rağmen, her iki Kıbrıslı Türk’ten biri Türkiye’den doğrudan talimat almayı reddeden ve Türkiye ile eşit ilişkiler talep eden federal çözüm yanlısı bir adaya oy vermişlerdir. Tüm ağır baskılara ve Kıbrıs Rum liderliğinin dayanışma göstermemesine rağmen; zor koşullarda barış ve çözüm yönünde bir kampanya yürütme cesareti göstermesi, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın haysiyetli tavrının açık bir göstergesi olmuştur.

UniteCyprusNow şimdi yeniden zor bir döneme girdiğimizin farkındadır. Buna rağmen Kıbrıslı Türk yurtdaşlarımızın kahramanca yürüttüğü dürüst mücadeleden de gerçek anlamda ilham almıştır. Farklı yönlerden gelen fanatizm karşısında yılmadan bir barış kampanyası yürüten Kıbrıslı Türk gençlerin harekete geçişinden özellikle etkilenmiştir. Federal çözüm ve barış yönündeki kararlı tutumu için Sayın Akıncı’ya da ayrıca teşekkür etmek isteriz.

Bu kararlı ve adanmış mücadeleden aldığımız ilhamla misyonumuz doğrultusunda çabalarımızı artırma kararlılığındayız. Bu misyon “doğruyu arayarak, empati kurarak, farklılıklara saygı göstererek, dayanışmayı artırarak ve ortak bir geleceği teşvik ederek Kıbrıslıları yakınlaştırmaktır.”

Çözüm için siyasi kararlılık gösteren siyasetçilere ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Fakat barış süreci bireylerin ve sivil toplumun sahada etkin katılımını gerektirmektedir.Her iki tarafça kabul edilebilecek siyasi bir çözümü desteklemeye devam ederken, bu adadaki insanlara ve gruplara ulaşma yönündeki çabalarımızı artıracağız.

Yakında özellikle gençlere yönelik yeni programlarımızı duyuracağız. Lüten www.unitecyprusnow.org üzerinden ulaşarak bize katılın.

UniteCyprusNow@gmail.com

Üye olmak için www.unitecyprusnow.org

#UniteCyprusNow @UniteCyprusNow"