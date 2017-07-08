Dramatik bir şekilde sonlandığı açıklanan Kıbrıs Konferansı’nın ardından çeşitli çevrelerden ortak görüş: ‘FEDERAL KIBRIS’TAN VAZGEÇİLMEMELİ’



Ayşe GÜLER

Birleşik Federal Kıbrıs hedefiyle günlerdir Crans Montana’da süren ve ‘başarısızlıkla’ sonuçlanan Kıbrıs Zirvesi’nin tamamlanmasının ardından gözler bundan sonraki sürece çevrildi.

YENİDÜZEN, görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının akabinde, sürecin nasıl izleyeceğini ilgili kesimlerle görüştü.

Siyasi kesim ve uzmanlar ortak noktada buluştu, görüşmelerde olumsuz sonuç çıkmasına rağmen ‘federal Kıbrıs’ hedefinden vazgeçilmemesi gerektiğini vurgularken, barış ve çözüm ihtiyacının ortadan kalkmadığına dikkat çekti.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’ndan arzu edilen sonucun çıkmamasının ardından soğukkanlı ve rasyonel değerlendirmeleri yapacaklarını vurgulayarak, çocukların barış içinde, mutlu, huzurlu ve öngörülebilir bir geleceğe sahip olması için bugüne kadarkinden çok daha fazla çalışacaklarını açıkladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise Crans Montana'da günlerdir devam eden görüşmelerde çözüm çıkmadığını, ancak bu durumun çözümün gerekliliğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Öte yandan Prof Dr Niyazi Kızılyürek, sürecin sonlanmasından sonra bazı çevrelerin ‘artık BM parametreleri içinde konuşma zamanı geçmiştir’ diyerek federal devlet modelinin çözüm modeli olmayacağını ileri sürmesinin bu durumu daha da trajik hale getirdiğini kaydetti.

Mağusa İnisiyatifi, UniteCyprusNow aktivisti Dr Okan Dağlı ise, sivil toplum olarak toplumların bir arada yaşayabileceğine inandıklarını söyledi, “Bizim için barış içinde yaşamak önemli. Bunu siyasiler başaramadı ama biz yaşayacağız” dedi.

UniteCyprusNow Aktivisti Kemal Baykallı da Baykallı, ‘suçlama oyunlarına’ fırsat verilmemesi gerektiğinin de altını çizerek, “Hareketimizin oluşum nedenleri hale geçerlidir, barış sürecine ihtiyaç devam ediyor” dedi.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman:

“Çocuklarımızın barış içinde bir geleceğe sahip olması için çok daha fazla çalışacağız”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’ndan arzu edilen sonucun çıkmadığını belirtti, “Ama böyle bir sonuç çıktı diye de hüzne gark olacak ve sadece şikayetle yetinecek, böyle bir konformizmle idare etmeye kalkacak değiliz” dedi.

Erhürman, soğukkanlı ve rasyonel değerlendirmeleri hızla yapacaklarını vurgulayarak, çocukların barış içinde, mutlu, huzurlu ve öngörülebilir bir geleceğe sahip olması için bugüne kadarkinden çok daha fazla çalışacaklarını açıkladı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali:

“Çözüm gerekliliği ortadan kalkmadı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Crans Montana'da günlerdir devam eden görüşmelerde çözüm çıkmadığını, ancak bu durumun çözümün gerekliliğini ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Sosyal paylaşım sitesi facebook aracılığıyla açıklama yapan Şahali, ‘belirsizlik döneminin’ bizi beklediğini ancak en büyük belirsizliğin çözümsüzlük olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Gerçek çözüme ulaşmanın karşılıklı kabul ile mümkün olduğunun altını çizen Şahali, “O zaman durmak yok, çalışmaya devam… Bugün ilk gün!” dedi.

Şahali, Kıbrıs’taki durumun dünden farklı olmadığını da dile getirerek, “Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar için de, Türkiye, Yunanistan ve diğerleri için de, gerçek çözüm, yalnızca karşılıklı kabul edilebilir bir yöntem bulunduğu zaman sağlanacak” şeklinde konuştu.

Şahali, sözlerini şöyle sürdürdü: Tek taraflı çözüm mutluluk getirmiş olsaydı, Kıbrıslı Türkler'den başka hiçbir taraf çözüm ihtiyacı duymaz, bu arayışla zaman harcamazdı. Geçen 10 günlük zamanda Crans Montana'da yaşananlar bunun en açık kanıtıdır. Şimdi birileri, İsviçre'den çözüm çıkmadı diye büyük bir düş kırıklığı yaşarken, birileri de "ya bu sefer çözülürse" diye düşünüp çektiği korkuyu üstünden atarak sevinç duyuyor olabilir. Bunlar geçici duygulardır. Bizim gerçeğimiz, Kıbrıs Sorunu karşılıklı olarak kabul edilen bir biçimde çözülmediği sürece, gerçek barışın da geçek güvenliğin de ve gerçek mutluluğun da mümkün olamayacağıdır.”



“Tarihte ilk kez İki Toplumlu Barış İnisiyatifi bu kadar güçlü hale geldi”

Şahali, izlenen ‘uçurum siyasetinin’, pek çok kez Kıbrıs Sorunu tam çözülüyorken, bizi en başa döndürdüğünü, bu kez de aynısı durumun yaşandığını kaydetti.

Ancak tarihte ilk kez İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin bu kadar güçlü hale geldiğini vurgulayan Şahali,

“Bu moment 2004 referandumu sırasında yakalanabilmiş olsaydı, belki de bugün çok daha farklı bir zamanı yaşıyor olurduk. Şimdi başarıldı. Bu yeni bir durumdur ve artık çok daha fazla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum, ortak ve güvenli bir geleceğin ancak karşılıklı kabul edilmiş bir çözümle mümkün olduğunun bilincindedir” şeklinde konuştu.



Prof Dr Niyazi Kızılyürek:

“Federal devlete dayalı çözümde ısrar edilmeli”

Prof Dr Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Konferansı’nın olumsuz sonuçlanmasını ‘Kıbrıs için talihsiz gün, dramatik bir son” olarak değerlendirdi.

Sürecin devamının beklendiğini ancak bu durumun mümkün olmadığını ifade eden Kızılyürek, “Tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama bu kadar sonuca yaklaşmışken, Kıbrıs sorunun iç boyutları konusunda iki taraf da yakın noktaya gelmişken böyle bir son, Kıbrıslılar için çok kötü olmuştur” dedi.

Kızılyürek, sürecin sonlanmasından sonra bazı çevrelerin ‘artık BM parametreleri içinde konuşma zamanı geçmiştir’ diyerek federal devlet modelinin çözüm modeli olmayacağını ileri sürmesinin bu durumu daha da trajik hale getirdiğini vurguladı.

Federal devlet dışındaki arayışların, hiçbir şekilde hayata geçme imkanı olmadığına dikkat çeken Kızılyürek, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kıbrıs Türk liderliğinin federal devlete dayalı çözümde ısrar etmesi ve yeni çözüm olanakları yaratmak için çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

“Akıncı federal devlet modelinin tarihe karıştığını düşünüyorsa büyük bir hata yapar”

Kızılyürek, “Akıncı federal devlet modelinin tarihe karıştığını düşünüyorsa, son derece büyük bir hata yapar. Ayrıca unutulmamalıdır ki Akıncı, federal devlet kurmak için yetki talebinde bulunmuştur. Bu çizgiden hiçbir koşulda uzaklaşmaması gerekiyor” dedi.

Günlerdir devam eden Kıbrıs Konferansı’nda Kıbrıslı Türkler adına çok önemli konularda önemli mesafeler kat edildiğini de söyleyen Kızılyürek, “Kıbrıs Türk Toplumu, ülkesinde devlet ortağı olmaya, cumhurbaşkanı olmaya bu kadar yaklaşmışken belirsizlik içinde bırakılması tarihi bir hata olur” şeklinde konuştu.

Kızılyürek, federal çözüm arayışlarının ısrarla sürdürülmesi gerektiğini yineledi.

CTP Milletvekili Armağan Candan:

“Taraflar, suçlayıcı dilden uzak durmalı”

CTP Milletvekili Armağan Candan ise Crans Montana’da tarafların hepsinin birden kabul edebileceği bir noktaya varılamadığı söyleyerek, bu durumun nedenlerinin somut bilgilerle ve sağduyu ile etraflıca değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Candan, tarafların suçlayıcı bir dilden uzak durması gerektiğini de vurgulayarak, CTP olarak pazartesi günü yetkili kurulları toplayarak gereken değerlendirmeyi yapacaklarını açıkladı.

“ Sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için başından itibaren katkı koyduk, süreci destekledik” diyen Candan, sözlerini şöyle tamamladı: “ Kıbrıs’ta iki tarafça karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve kalıcı bir barış ortamının sağlanması CTP’nin asla vazgeçmeyeceği, en başta gelen hedeflerindendir. Bir yandan Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için çaba ortaya koyarken, bir yandan da bu gerçekleşene kadar halkımızın her alanda daha iyi bir yaşam seviyesine ulaşması için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz.”





Mağusa İnisiyatifi, UniteCyprusNow aktivisti Dr Okan Dağlı:

“Barış içinde yaşamak önemli. Bunu siyasiler başaramadı ama biz yaşayacağız”

Mağusa İnisiyatifi, UniteCyprusNow aktivisti Dr Okan Dağlı, sivil toplum olarak toplumların bir arada yaşayabileceğine inandıklarını söyledi, “Bizim için barış içinde yaşamak önemli. Bunu siyasiler başaramadı ama biz yaşayacağız” dedi.

Dağlı, 2 yıldır Kıbrıslı liderler tarafından sürdürülen sürecin, tarafların belli noktada uzlaşamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte ne olacağını, yerine ne konulacağının ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını da dile getiren Dağlı, BM’nin bir süre sonra girişim yapacağını, şu andaki belirsizliğin zamanla netleşeceğini sözlerine ekledi.

Unite CyprusNow Aktivisti Kemal Baykallı:

“Barış sürecine ihtiyaç devam ediyor”

UniteCyprusNow Aktivisti Kemal Baykallı ise görüşmelerin sonuçsuz kalmasından dolayı genel bir hayal kırıklığı olduğunu, bu durum nedeniyle de yoğun bilgi kirliliği beklediklerini ifade etti.

Süreçte yaşanan sıkıntılarla ilgili zamana ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Baykallı,

gelinen aşamayı kendi aralarında da değerlendireceklerini kaydetti.

Baykallı, “Hareketimizin oluşum nedenleri hale geçerlidir, barış sürecine ihtiyaç devam ediyor” diyerek, bundan sonraki süreçte durumu iyi değerlendirmek ve resmi iyice anlamak gerektiğine vurgu yaptı.

‘Suçlama oyunlarına’ fırsat verilmemesi gerektiğinin de altını çizen Baykallı sözlerini şöyle tamamladı: “Kıbrıs sorunu, uluslar arası bir sorundur. Kısa vadede belirsizlik yaşanabilir. Ancak görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasındaki sıkıntı nedir? Başarısızlık nereden kaynaklandı? Yöntemi yeniden tartışmak gerekiyor.”