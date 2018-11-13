“BARIŞ, HEMEN ŞİMDİ”

Ayşe GÜLER

Yüzlerce Kıbrıslı, dün Derinya geçiş noktasının açılmasına tanıklık etti, tek bir ağızdan ‘barış’ diledi…

Derinya’nın açılmasının barış ve çözüm sürecine olumlu yansıyacağını söyleyen Kıbrıslılar, iki toplumun birbirine yakınlaşacağını da belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, yakın zamanda daha çok geçiş noktasının açılmasını, Kıbrıs’taki ‘duvarın’ yıkılmasını istedi.

Kimileri 44 yıl sonra ilk kez Derinya’dan geçtiğini ifade ederken, kimileri de hasta yatağından kalkarak bu anı kaçırmak istemediğini aktardı.

KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Alper Barkınay: “Kıbrıs'ta sınırsız özgürlük istiyorum”

“Kıbrıs'ta sınırsız özgürlük istiyorum. Derinya'nın açılması; çözüme, barışa olumlu bir adımdır. Mağusa'nın bu kapıya ihtiyacı vardı. Ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşıyorduk, güneye geçmek 1 saatimizi alıyordu. Hem Mağusalılar hem de turistler için ulaşım daha da kolay olacak.”

Hüseyin Utkan: “Derinya’nın açılması, barışa hizmet edecek”

“Derinya'nın açılması, iki toplumun yakınlaşması için önemli bir olaydır. Barışa hizmet edeceğine inanıyorum. Ekonomik ve sosyal anlamda da faydalı olacaktır.

Erol Emin: “Kapıların açılması umut veriyor”

“Barışa bir adım daha yaklaşmak için önemli bir gün... Daha çok kapının açılması, ekonomik gelişme için önemlidir. Mağusalılar ve küçük esnaf olaya sahip çıktı. Halk da ısrarla kapıların açılması için mücadele etti. Kapıların açılması umut veriyor.”

Okan Dağlı: “İnsanlar birbirleriyle kucaklaşıyor. Yıllar sonra ciddi bir adım atılıyor”

Derinya'nın açılmasından dolayı herkes mutlu... İnsanlar birbirleriyle kucaklaşıyor. Yıllar sonra ciddi bir adım atılıyor. En somut adımlardan biri, Derinya'nın açılması oldu. Derinya, barışa ve yakınlaşmaya önemli bir katkı sağlayacak.”

Loli Kitreodu: “Yakın zamanda daha fazla kapı açılmasını ve duvarı yıkabilmeyi diliyorum”

“Unite Cyprus Now aktif üyesiyim. Çok duygusal bir an benim için. Bir başka geçiş noktası daha açıldı. Yakın zamanda daha fazla kapı açılmasını ve duvarı yıkabilmeyi diliyorum. Hemen çözüm istiyoruz. Barış hemen şimdi…”

Andromachi Sophocleous: “Güney’de bazı insanlar tarafından saldırıya uğramalarına rağmen buraya yürüdüklerini görmek çok önemli”

“Çok sayıda insan bugün burada… Güney’de bazı insanlar tarafından saldırıya uğramalarına rağmen buraya yürüdüklerini görmek çok önemli…”

Xenia Papa: “Birlikte yürüyerek bütün şehri açabilmeyi umuyorum”

“Barışa ihtiyacımız var. 44 yıldır barış için mücadele ediyorum, Mağusalıyım. Her zaman sokakta barış için mücadele ettim. Bugün barış için önemli bir gün. İnsanlar için önemli bir gün. Birlikte yürüyerek bütün şehri açabilmeyi umuyorum. Ben hayalet şehirdenim. Benim için önemli olan barış içinde yaşamaktır.”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil: “Esas olması gereken iki liderin Guterres çerçevesinde anlaşmaya ulaşması”

“Mutluyum, sevinçliyim. Yalnız bu sevinç kısa vadeli bir sevinçtir. Kapıların açılması iki toplumun ilişkilerinde olumlu yönde katkı olacaktır, sadece ekonomik yönde değil, sosyal yönde de önemli . Ekonomik ilişkiler, ticari ilişkileri esas barışı kuracak olan bunlardır. Dünyada savaşlar hep ticaret üzerinden çıkmıştır. Dolayısıyla iki toplumun işbirliği yapması birbirini tanıması çok çok önemlidir. Bununla kalınmaması lazım. Mağusa kapısının ve Piroi kapısının açılması, bu anlamda çözüme giden yolda önemlidir. Ama esas olması gereken iki liderin masaya oturup Guterres’in sunduğu bir çerçeve anlaşmasına ulaşması, bu süreç içerisinde de iki toplumun yakınlaşarak nihayetinde de bir barışın çözümün ülkemize gelmesidir esas talebimiz.”

Hasan Uzun: “Evde hasta yatıyordum ve bu güzel günü görmek için geldim, çok duygulandım…”

“Derinya’nın açılmasından dolayı çok memnunum… Evde hasta yatıyordum ve bu güzel günü görmek için buraya geldim, çok duygulandım…”

Olga Psihala: “Geleceğe bakmak istiyorum, birlikte yaşayabilmeyi diliyorum”

“Karmaşık duygular içindeyim. Hem üzgünüm hem de mutlu. Yürürken mayın uyarılarını gördüm ve ‘doğru olamaz’ dedim. Ayni ülkedeyiz ve şehirlerimizi, köylerimizi bölen mayınlar var. Bu çok üzücü ama geleceğe bakmak istiyorum, birlikte yaşayabilmeyi diliyorum.”

Costas Psaltis: “44 yıl sonra ilk defa bu yoldan geçiyorum”

“44 yıl sonra ilk defa bu yoldan geçiyorum. Ortaokul ve liseye bu yoldan giderken, 6 yıl boyunca günde iki defa bu yoldan geçiyordum. Diğer kapılardan sadece birkaç defa geçtim, iyi hissetmediğim için son 10 yıldır geçmedim.”

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis: “Çözüm için isteklilik gösterme zamanıdır”

“Bu büyük olay için; tüm insanlara, Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere teşekkür ederim. Bu kadar çok sayıda insan olacağını düşünmemiştim. Bu da Kıbrıs adasını yeniden birleştirme yönünde insanlarda büyük arzu olduğu anlamına geliyor. Derinya kapısıyla insanlar birbirlerine daha da yaklaşmalarını ve Kıbrıs sorununun çözülmesini diliyorum. Kapıyı açabildiğimiz için çok mutluyum. Katkı yapan tüm kesimlere teşekkür ederim. Kapıların olumlu ve olumsuz taraflarını düşünmenin zamanı değil, çözüm için isteklilik gösterme zamanıdır.”