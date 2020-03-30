Bankalarda maaş yoğunluğu

Sosyal sigorta emeklilerinin maaşları ödenmeye başlandı, sabahın erken saatlerinden itibaren bankalarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bankaların önlerinde kalabalıkların oluştuğu gözlemlenirken, kimi yurttaşların kurallara uyarak sosyal mesafeyi koruduğu, kimilerininse çok yakın mesafelerde bulunduğu izlendi. Bazı bankalara yurttaşların peyderpey alındığı öğrenilirken, kimi bankalarda yurttaşların kendi inisiyatifleri ile dışarıda sıra oluşturduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu devlet emeklilerinin 1 Nisan’da ödeneceğini açıklamış, devlet çalışanlarının ödemesinin ise 3 Nisan’da yapılacağını söylemişti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu “Bir kısmı Cuma günü ödenen sigorta emeklilerinin bir kısmı da bugün ödeniyor” dedi.



Mağusa Sosyal Sigortalar önü...