"Bana Bir Şans Ver" Lefkoşa'da sahneleniyor

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, Alper Susuzlu’nun yazıp İlke Susuzlu’nun yönettiği “Bana Bir Şans Ver” ismli komedi oyunu ile Lefkoşa'daki gösterilerine devam ediyor.

Alper Susuzlu, İlke Susuzlu, Şenay Aktuğ ve Edayla Eriş’in rol aldığı oyunda teknik yönetmenliği Güzay Susuzlu yapıyor.

“Bana Bir Şans Ver” isimli komedi oyunu, 8, 11, 15, Aralık tarihlerinde saat 20:00’de Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi'nde izleyiciyle buluşacak.

Bilet ve bilgi için 366 76 97 veya 0533 866 2704 numaralı telefonlar aranabiliyor.