Bakü’den direkt UÇUŞLA GELDİ

Ayşe GÜLER

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye yaptığı ziyaretin üzerinden bir gün geçti, 4 saatlik “en kısa ziyaret” farklı ayrıntılarıyla öne çıktı.

Erdoğan’ın ziyaretinin ardından, dikkat çeken ayrıntıların başında Bakü’den Ercan’a yaptığı “direkt uçuş” yer aldı. Bakü’den kalkan Erdoğan’ın özel uçağı Türkiye hava sahası üzerinden direk olarak KKTC’ye uçtu. Bu bilgi Ulaştırma Bakanlığı’nca da doğrulandı.

Bakü’den kalkan Erdoğan’ın özel uçağı, Türkiye hava sahası üzerinden Ercan Havaalanı’a direk olarak geldi. Yenidüzen’in bu bilgisi Ulaştırma Bakanlığı’nca da doğrulandı

Önce Azerbaycan

Hem Başbakan hem de Cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde ilk resmi ziyaretini KKTC’ye yapan Erdoğan’ın tercihi bu kez farklıydı. Türkiye’de yeni sistemin hayata geçmesi ile ilk kez önce Bakü’yü ziyaret eden Erdoğan, buradaki görüşmesinin ardından KKTC’ye geldi. Erdoğan’ın bu ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın eşlik etmemesi de dikkat çekti.

‘Kalabalık’ karşılama… Özgürgün en önde…

Erdoğan’ı Ercan’da kalabalık bir heyetin karşılaması da dikkat çekti. Hükümet yetkilileri dışında, heyetler arası görüşmeye davet edilmemesini eleştiren UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de karşılama heyetinde en ön sıralarda yerini aldı.

‘En kısa’ resmi ziyaret…

KKTC’ye görevde olduğu süre boyunca birçok kez gelen Erdoğan’ın önceki günkü ziyareti, ‘en kısa’ ziyaret olarak da kayıtlara geçti.

Saat 19.03’te Ercan Havaalanı’na gelen Erdoğan, resmi ziyaret çerçevesinde KKTC’de yalnızca 4 saat kaldı, saat 23.00 sıralarında adadan ayrıldı.

Görüşmede yalnızca koalisyon ortakları yer aldı…

Günübirlik ziyaret için adaya akşam saatlerinde gelen, 4 saatlik temaslarının ardından da KKTC’den ayrılan Erdoğan’ın bu süre zarfında gerçekleştirdiği görüşmeler de tartışma konusu oldu.

Önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ardından da Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile bir araya gelinen görüşmede muhalefet partilerinin bulunmaması eleştirildi.

Erdoğan’ın ziyaretinde “Ana Muhalefet Başkanı Hüseyin Özgürgün”ün yer almaması konuşuldu. Ancak, geçmiş dönemde de birçok kez KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki heyetler arası görüşmelerinde ‘ana muhalefet’ partilerinin yer almadığı da görüldü.

“Ana muhalefet başkanı” daha önce de yoktu



Bu konudaki tartışmalar sürerken, geçmiş dönemde de birçok kez KKTC’yi ziyaret eden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki heyetler arası görüşmelerde ‘ana muhalefet’ partilerinin yer almadığı da görüldü.

Örneğin, ilk kez cumhurbaşkanı olduğu dönemde, yani 2014 yılında resmi temasta bulunmak için adaya gelen Erdoğan’ın temasları 10 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu döneminde adaya gelen Erdoğan, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde dönemin Meclis Başkanı Sibel Siber ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle bir araya gelmişti.

2015’te yine ana muhalefet partisi görüşmede yoktu

20 Temmuz törenleri çerçevesinde 2015 yılında KKTC’ye gelen Erdoğan, 6 saat temaslarda bulunarak, adadan ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıda Başbakan Ömer Kalyoncu, Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Müzakereci Özdil Nami ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile görüşmüştü.

Yine bu görüşmeye ana muhalefet partisinden herhangi bir isim katılmamıştı.