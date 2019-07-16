Bakioğlu’ndan sevindirici haber

Lefkoşa-Mağusa anayolu, Düzova yakınlarında önceki gün iki aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Baki Bakioğlu hayati tehlikeyi atlattı.

Kazanın hemen ardından, YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Bakioğlu’nun sağlık durumu ile ilgili Yakın Doğu Hastanesi Başhekimi Sevim Erkmen, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Erkmen, Baki Bakioğlu’nun hayati tehlikeyi atlattığını ancak sağlığı ile ilgili yoğun bakımda izlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa - Mağusa Anayolu üzerinde, Baki Bakioğlu, yönetimindeki JZ 367 plakalı salon araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği esnada Düzova yakınındaki Has Londra Kebap isimli iş yerini geçtikten sonra durup, aracı ile anayol üzerinde sol şerit içerisinde dikkatsizce geri geri gitmeye başladı.

O esnada Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Cengiz Arapbayram yönetimindeki NG 330 plakalı araç içerisinde yere düşen makbuzları almak istediği sırada dikkatsizliği sonucu çarpıştı

Kaza sonucunda yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Cengiz Arapbayram yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Baki Bakioğlu ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.