Bakanlıktan sürücelere uyarı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizde bulunan kötü hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyardı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizde bulunan kötü hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy anayolunda (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu doğrultusunda bu akşam saat 20:00'den itibaren kuvvetli, yer yer cok kuvvetli saganak yağış beklenmesi nedeni ile halen inşa halinde olan ve yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."