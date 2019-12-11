Bakanlıktan sürücelere uyarı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkemizde bulunan kötü hava koşulları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy anayolunda (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporu doğrultusunda bu akşam saat 20:00'den itibaren kuvvetli, yer yer cok kuvvetli saganak yağış beklenmesi nedeni ile halen inşa halinde olan ve yol yapım çalışmaları süren Değirmenlik- Çatalköy (Dağyolu), bu gece 22:00 ile yarın sabah 07:00 saatleri arasında trafik ve yol güvenliği açısından tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır."