Bakanlık: YENİ VAKA YOKTUR

SAAT: 13.20 Sağlık Bakanlığı önceden açıklanan tek vaka dışında coronavirüs ile enfekte olan başka hasta olmadığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde; Şu an itibariyle ülkemizde açıklanan vaka dışında pozitif bir vaka bulunmamaktadır. Bu süreçte şu ana kadar olduğu gibi tüm gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecektir. Bakanlığımızca alınan tedbirler aynı şekilde uygulanmaktadır.

SAAT 12.30 Doktor İnce: “Her gelen vaka ‘pozitif’ değil“

Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetlerinde görevli Doktor Figen Gülen İnce, Corona Virüsü ile ilgili Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ‘Karantina’ bölümüne alınan her hastanın pozitif olmadığına dikkati çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor İnce, Sağlık Bakanlığının yayımladığı numaralara son 15 gün içinde yurt dışından gelen sadece ateş ve öksürük şikâyeti olanların ulaşmasını rica etti.

Son 15 gün içinde ülkeye giriş yapan “Yüksek ateş”, “Öksürük” şikâyetleri olan kişilerin karantina bölümünde testlerin yapıldığına dikkati çeken Doktor İnce, “Karantina bölümüne gelen her kişi pozitif değil. Belli bir vaka öyküsü kondu ve hastanede bu şikâyetlerle gelenlerin testleri karantina bölümünde yapılıyor. Her türlü tedbir için bu bölüm bu işlere hizmet etmekte. Karantinaya gelen her kişi hasta değildir. Ev takibinde olan yurt dışından gelenler var genel durumları iyi olsa da takipleri her gün yapılıyor. Karantinada tutulanların genel sağlık durumları iyi” dedi.

Sağlık Bakanlığı numaraları duyurmuştu

Sağlık Bakanlığı, son 14 gün içinde corona virüs hastalığı görülen ülkelerde bulunan ve ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri olanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.

SAAT: 09.30 Sağlık Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, dün Corona virüs ‘şüphesi’ üzerine karantinaya alınan kişiye uygulanan test sonucu ‘NEGATİF’ çıktı.

Bu sabah itibarıyla yeni bir ‘Corona virüs’ tespiti olmadığı öğrenilirken, karantinada tedavisi devam eden Alman turistin durumunu da iyi olduğu belirtildi