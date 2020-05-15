Bakanlık uyardı: Yangın tehlikesi var!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yangın tehlikesine karşı uyarı yaptı. Özellikle orman ve tahıl alanlarındaki yangın olasılığının arttığının altını çizdi.

İşte açıklama:

Ülkemizde son günlerde hava sıcaklığının yükselmesi, özellikle orman ve tahıl alanlarındaki yangın olasılığını artırmaktadır.

Üreticilerimizin bu dönemde tahıl hasatına yol kenarlarından başlaması, oluşabilecek yangın tehlikesini en aza indirecektir.

Üreticiler, hasat sırasında kullandıkları araçlarda bulundurdukları yangın söndürücüleri kontrol ederek, çalışır durumda olmalarına dikkat etmelidirler.

Vatandaşlarımızın ise seyahatleri sırasında yangına yol açabilecek faaliyetlerde bulunmamaları ve yangın tespit etmeleri durumunda hemen polis ve itfaiyeyi bilgilendirmeleri oluşabilecek zararı en az indirecektir.

Halkımızın, yangın mevsimine girdiğimiz şu günlerde gereken duyarlılığı göstererek, sorumlulukla hareket etmeleri büyük önem arzetmektedir.