Bakanlık: İşten durdurma yasaklanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özle sektörde işten durdurmanın yasaklanacağına dair bir çalışma yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Ekonomik tedbirlerle gündeme gelen özel sektör çalışanı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı radikal bir adım atıyor” denildi, “Bakanlık, işten durdurmaları yasaklama yönünde bir karar üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

“Tamamlanma aşamasına gelen çalışmaya göre, 30 Mart 2020 - 30 Nisan 2020 tarihleri döneminde hiçbir işveren çalışanını durduramayacak. Bakanlık, İşsizlik sigortasını da değiştiriyor.

Konu ile ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak” denilen açıklamaya dair daha kapsamlı açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.