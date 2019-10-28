Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası okullardaki eksikliklere dikkat çekmek amacıyla başlattıkları eylemlerinde bugün Girne’de Anafartalar Lisesi’nde devam etti.

KTOEÖS’ün Anafartalar Lisesi’nde yaptığı açıklamada şunlar ifade edildi;

Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Vakfı Gereğini Yapmalıdır

Eğitim bakanlığı ve eğitim vakfı okul kantinlerini partizanca kiralamakta kantin işletmeyi ticari rant sağlanan bir sektör haline dönüştürmektedirler. Bu şekilde partizanca kiralanan Anafartalar Lisesi’nin kantinin işletmecisi sağlık karnesi olmayan, yatırımlarını yapmadığı işçi çalıştırırken yani SUÇ işleyip çocukların sağlığını tehlikeye atarken bakanlık ve vakıf bu suçu seyretmektedirler.

Vakfın belirlediği fiyatları umursamadan çocuklara yüksek fiyatla satış yaptığından ve hijyen koşullara uymadığından okul müdürü tarafından uyarıldığında partisine güvenip okul müdürünü mafyavari bir şekilde tehdit etme cüretini gösteren kantin işletmecisinin bu tavrı asla kabul edilemezdir. Bu şahsın bu okulun kantin işletmesindeki usulsüzlüğü ve okul müdürüne karşı tavrı suçtur.

Bakanlık, vakıf ve polis derhal gereğini yapmalı bu işletmecinin kantin işletme sözleşmesini feshedip daha fazla çocuklara okula ve okul müdürüne zarar vermesinin önüne geçmeli, işlediği suçlar için cezalandırılmalı, bu ülkede iktidar partisine yakınlığı olmakla yasaların üstünde olduğunu zanneden bu şahsa bu ülkenin yasalarla yönetildiğini ve herkesin uymak zorunda olduğu hatırlatılmalıdır.

Bakanlığı, eğitim vakfını ve polisi göreve davet ederiz.

Okullara devlet kaynaklı bütçeler ayrılmazken, okullarımız kendi imkanlarıyla kendilerine yetmeye çalışırken okul kantinlerinin peşkeş çekilmesi bu ülkeyi yönetenlerin eğitimin de çocuklarımızın da umurunda olmadığının göstergesidir. Eğitimi, kalitesini, niteliğini değil üniversitelerle, özel okullarla, devlet okullarıyla ticari sektör olarak gören ve bu yönde politikalarını sürdürenlere karşı örgütlü gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.