- "Kıbrıs Rum tarafı bize üç defa güncelleyerek raporunu sundu, biz bir defa bile sunamadık. Kıbrıs Türk tarafını bu duruma düşürmek olmaz, bu büyük bir sorumsuzluktur, ciddiyetsizliktir demek zorunda’ kaldım. Ondan sonra da pişkince ‘hazırdır da Cumhurbaşkanı istese verecektik’ diye bir cevapla karşı karşıya kaldım. Hala bu rapor gelmiş değil.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün Meclis’te yaptığı ‘Rapor bitmiştir, baskıdadır, 1-2 saate göndereceğiz’ açıklamasına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bakan 1-2 saatte hazırdır demiş ama hala o 1-2 saat geçmedi.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen Epidemiyolojik raporun hala kendisine ulaştırılmadığını belirten Akıncı, “Çok güç oldu bu raporu hazırlamak. Halbuki bu konuda donanımlı insanlarımız var, onlara karşı büyük bir ayıp işlendi. Pişkince cevaplar da alınca hayret ediyoruz.” dedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabulü sonrasında basına açıklama yaptı.

Açıklamasında Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen Epidemiyolojik rapora da değinen Akıncı:

“Sağlık Bakanlığı’ndan rapor hala gelmedi. Türkçesini olsun isteyin dedim. Yazılı olarak 23 Mayıs’ta istedik, sözlü kaçını isteğimizdir bilmiyorum. Bakan 1-2 saatte hazırdır demiş ama hala o 1-2 saat geçmedi. Takdim için İngilizcesini bekliyoruz ama hiç olmazsa Türkçesini olsun alalım dedik, isteyeceğiz. Çok güç oldu bu raporu hazırlamak. Halbuki bu konuda donanımlı insanlarımız var, onlara karşı büyük bir ayıp işlendi. Sürekli hükümeti eleştirir pozisyonda olmak istemem ama sesimi çıkarmak zorunda kaldım. Pişkince cevaplar da alınca hayret ediyoruz. Kaç kez yazılı, sözlü istedik, 4 Haziran’da gönderiyoruz dediler, yine gelmedi, 3. Kez bu insanların raporunun üzerine biz bir defa bile sunamadık, bu büyük bir sorumsuzluktur dedim ve pişkince bir cevapla karşı karşıya kaldım. Rapor hala hazır değil. İnşallah bu 1-2 sat içinde gelmiştir, onu bilmiyorum” dedi.

“DÜNDEN BUGÜNE BİR İKİ SAAT GEÇMEDİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorusu üzerine, epidemiyolojik raporun 23 Mayıs’ta yazılı olarak istendiğini, sözlü olarak da defalarca istediklerini ifade ederek, “Şu ana kadar ulaşmadı” dedi.

“Türkçe’sini olsun isteyin dedim. Bu kaçıncı isteyişimizdir artık sayısını da unuttum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanı’nın dün Meclis’te “45 sayfa rapor hazır, bunun 1-2 saat içinde Cumhurbaşkanlığı’na gönderiyoruz” dediğini anımsatarak, dünden bugüne bir iki saatin henüz geçmediğini söyledi.

Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin raporu İngilizce istediğini, çünkü raporu İngilizce takdim edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, raporun Türkçesi’nin de gelmediğini kaydetti.

Bu raporu hazırlamanın çok güç olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’na sunulmasının da güç olmaya devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Sağlık konusunda yetişmiş, donanımlı ve yetenekli arkadaşlarımız var onlara karşı da büyük bir ayıp işlendi. Hükümeti iki de bir eleştirmek istemem ama öyle bir noktaya gelir ki konular sesinizi çıkarmak zorunda kalıyorsunuz, bu da onlardan biri oldu. Bir de pişkince cevaplar alınca hayretler içinde kalıyorsunuz. Biz bunu defalarca yazılı, sözlü istedik, arkadaşlarımız Başbakanla, Sağlık Bakanı ve Müsteşarı ile görüştü, onlar da ‘4 Haziran’da gönderiyoruz’ dediler, yine gelmedi. 14 Temmuz’a ramak kalınca, ‘3. kez gidilecek, bu kadar mahcubiyet olmaz. Kıbrıs Rum tarafı bize üç defa güncelleyerek raporunu sundu, biz bir defa bile sunamadık. Kıbrıs Türk tarafını bu duruma düşürmek olmaz, bu büyük bir sorumsuzluktur, ciddiyetsizliktir demek zorunda’ kaldım. Ondan sonra da pişkince ‘hazırdır da Cumhurbaşkanı istese verecektik’ diye bir cevapla karşı karşıya kaldım. Hala bu rapor gelmiş değil.”