 Bağımsızlık Yolu örgütleniyor

Bağımsızlık Yolu, geçen yıl temmuz ile aralık arasındaki sürede yapılan örgütlenme kampanyası sonucunda üye sayısının artması gerekçesiyle 1. Olağanüstü Lefkoşa Bölge Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, divanın oluşturulması ve devrimci şehitler için saygı duruşuyla başlayan kurultayda, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Mustafa Keleşzade konuştu.

Keleşzade konuşmasında, Kıbrıs’ın kuzeyinde emek eksenli bir politika kurmanın gerekliliğinin altını çizerken, ülkede kurumsallaşarak artan faşizme karşı ancak bu şekilde mücadele etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dönemsel faaliyet ve mali raporlarının aklanmasının ardından seçime geçildi.

Olağanüstü kurultay sonucunda Lefkoşa Bölge Komitesi Mustafa Keleşzade, Salih Batak ve Ömer Tatlısu’dan oluştu.

Kurul, oluşan yeni bölge komitesi adına söz alan Tatlısu’nun konuşması ile sona erdi.

Tatlısu, Lefkoşa Bölge Komitesi’nin örgütün geneli için taşıyıcı bir görev üstlendiğinin bilincinde olduklarını ve bunu başarıyla gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.