Bağımsızlık Yolu krize karşı önlemlerini halkla paylaşacak

Bağımsızlık Yolu halkın krizden daha az etkilenmesi için hazırladığı “Krize Karşı Acil Önlemler” talebini Girne, Lefkoşa, Omorfo ve Mağusa’da sokağa inerek halkla paylaşacak.

Bağımsızlık Yolu krize karşı önlem taleplerini halkla birebir temas kurarak paylaşmak için; 16 Ağustos Perşembe 7.30’da Lefkoşa’da Başbakanlık Işıkları’nda, 9.30’da Mağusa’da Çarşı’dan yürüyüp Perşembe Pazarı’na yürüyerek ve 17.30’da Girne Hirondelle Çemberi’nde bildiri dağıtacak.

Krize karşı önlem taleplerini halkla birebir temas kurarak paylaşmak için; 17 Ağustos Cuma günü ise biri 7.00’de Portakal Çemberi’nde, diğeri 18.00’de Omorfo Çarşısı’nda olmak üzere bildiri dağıtımı yapılacak.

Bildiri dağıtımlarında halka 20 Ağustos’ta Başbakanlık önünde yapılacak eylemde toplanma çağrısı da yapılacak.

18 Ağustos Cumartesi 17.00’de Arasta'da ve 20 Ağustos Pazartesi 13.13’te Başbakanlık önünde yapılacak eylemler ise Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu ortaklığında gerçekleşecek. Başbakanlık önünde 13.13’te yapılacak ortak eyleme ise tüm halk davetli olacak.